Природа, палатки и тишина: топ-5 курортов Европы для кемпинга

Кемпинг из года в год набирает все большую популярность среди украинских туристов. Этот экологичный отдых может за короткий срок насытить вас эмоциями и внутренним ресурсом. Европейские курорты для этого подходят как нельзя лучше.

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Чем отличается кемпинг от привычных нам походов? Во-первых, вы проживаете не среди леса, а на специально обустроенной территории, где часто есть уличный душ, биотуалет и что-то вроде полевой кухни. Во-вторых, такие зоны нередко находятся под охраной, поэтому к вам никто не проберется и вы будете постоянно находиться в полной безопасности. И последнее – рядом с вами в палатках будут жить ваши единомышленники, тоже любящие отдых на природе.

В Европе зоны для кемпинга платные. Аренда площадки или готовой палатки вам обойдется примерно в 15-40 долларов за ночь. Можно найти и более дешевые варианты, но они будут менее комфортными. Куда же отправиться для такого эко-отпуска?

Фаннефьорд, Норвегия

Пожалуй, нет лучшей страны для кемпинга, чем Норвегия. Местная природа завораживает с первого взгляда. Озера, леса, фьорды, разноцветные домики, скалистый берег… Все это привлекает сюда тысячи эко-туристов каждый год. Неудивительно, что именно в этой стране обустроено так много палаточных городков.

Одна из таких зон расположена недалеко от Молде. Это популярный кемпинг Квалторп, который располагает всем необходимым для комфортного отдыха на природе. В частности, здесь проведен свет, есть беспроводной интернет, хорошая связь, водопровод и даже небольшой магазин. Полным слиянием с природой это, конечно, не назовешь, но такие условия обеспечивают комфортный отдых.

Если же ночь в палатке не вызывает у вас восторга, то совсем рядом можно арендовать деревянные домики. Они, кстати, пользуются популярностью в холодное время, когда спать в палатках становится не совсем комфортно.

Финский архипелаг, Финляндия

Еще одна страна с очень хорошей природой. На Финский архипелаг приезжают ради сплавов по горной реке, прогулок среди разнообразных деревьев Национального парка, экскурсий по старому маяку и длинным велосипедным маршрутам. А еще ради отличных кемпинг-площадок.

Таких зон здесь немало. Поэтому туристы часто останавливаются на несколько дней среди финской красоты и наслаждаются волшебными видами. Это направление идеально подходит для тех, кто любит активный отдых.

Конечно, местные кемпинги оснащены высокими стандартами. Они имеют все необходимое для комфортного проживания и расположены достаточно близко к населенным пунктам, но в стороне от шумных трасс.

Блованн, Дания

Дания – очень многообразная страна. Здесь, рядом со старинными крепостями, высокими замками и поразительной архитектурой расположены десятки зон для кемпинга. Благодаря тому, что в стране есть пляжи, леса и холмы, у туристов большой выбор направлений для отдыха.

Конечно, каждый может выбрать себе тот палаточный городок, который понравился больше всего. Но мы советуем обратить внимание на лесные кемпинги, ведь в теплое время года они защищены от палящего солнца, а рядом точно есть какое-нибудь озеро или река, где можно освежиться.

Сардиния, Италия

Если вы считаете, что Сардиния – это курорт для любителей хорошего сервиса, роскошных гостиниц и белых пляжей, то вы совершенно правы. Но у острова много сюрпризов, в частности – именно здесь находятся лучшие кемпинги Италии.

Самый популярный из них находится на территории коммуны Сант-Антиоко. Палаточный городок обустроен у скалистого берега, так что позагорать и поплавать здесь точно можно. Еще туристам предлагают интересные экскурсии по местным катакомбам, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. А если уж станет совсем скучно, можно отправиться в путешествие по Сардинии.

Бавария, Германия

Если вы знаете Баварию только как центр пивных фестивалей и родину вкусных сосисок, то отпуск в этом немецком регионе вас точно удивит. Местные жители любят отдых на природе, здесь расположены очень красивые зоны для кемпинга.

Советуем на несколько дней остановиться в палаточном городке недалеко от Фюссена. Днем здесь почти нет людей. Все чем-то занимаются: кто катается на велосипедах, кто отправляется в походы, другие же – посещают старинный замок и местные музеи. А вечером все собираются на барбекю.

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