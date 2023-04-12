Похищение людей и секс-рабство: самые опасные страны для женщин-туристок

Каждый год становится известно о сотнях туристов, ставших жертвами преступников в разных странах (иногда, даже самых развитых и популярных). Большинство таких случаев касается женщин. Даже сейчас, когда феминизм набирает новые обороты, многие страны остаются опасными для одиноких туристок. Подробнее о них в подборке OBOZREVATEL.

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Бразилия

В этой карнавально-фестивальной стране в год убивают более 40 тысяч человек. Значительная часть из них – женщины. К сожалению, такая неприятная статистика затронула и другие преступления: изнасилования, ограбления, вооруженные нападения, похищения…

Итак, планируя поездку в Бразилию, несколько раз обдумайте маршруты, по которым вы будете путешествовать. Самый безопасный вариант: воспользоваться услугами турагенств или проверенных местных гидов. Они объяснят, какие города лучше выбрать для отдыха, как не привлекать к себе внимание местного криминалитета и какие районы следует обходить десятой дорогой.

И даже если вы выбрали самый туристический город – Рио-де-Жанейро – это не дает вам ни одной гарантии безопасности. В периоды карнавалов столица становится центром преступности, где работают как карманники, так и банды, занимающиеся похищением женщин для продажи их в сексуальное рабство.

Южно-Африканская Республика

ЮАР – один из крупнейших в мире экспортеров алмазов. Казалось бы, эта богатая природными ресурсами страна, расположенная среди тропической красоты, должна была стать раем для туристов. Но все оказалось совсем не так.

Жители этого африканского государства в большинстве своем находятся за чертой бедности. Поэтому иностранцы для них – способ поживиться. Грабежи происходят повсюду, а полиция даже не обращает на это внимание. Более того, многие правоохранители сотрудничают с местными бандами и покрывают их многочисленные преступления.

Кроме того, ЮАР уже много лет лидирует по количеству больных СПИДом и туберкулезом людей. Так что здесь не трудно случайно подхватить серьезное заболевание. Тем более что страна занимает первые места в мире по количеству изнасилований. Так что без сопровождения опытного гида сюда ехать не стоит, тем более женщинам, которые в первую очередь привлекают внимание преступников.

Мексика

Зажигательные танцы и невероятные виды, как магнит, притягивают в Мексику туристов со всего мира. За картинкой яркой жизни многие из них стараются не замечать преступность и бедность, укоренившиеся в местную культуру.

Больше всего приезжающие в эту страну иностранцы страдают от грабителей. Они промышляют повсюду: в метро, на дорогах, в магазинах, на пляжах… И даже 6-летний ребенок, подошедший к вам попросить несколько центов, может оказаться участником банды и оставить вас без кошелька.

Конечно, грабители – не единственная угроза для туристов. Неосторожные иностранцы могут столкнуться с большими неприятностями, в частности – получить огнестрельное ранение или вообще быть убитыми.

Как и во многих других странах, здесь от криминалитета чаще всего страдают женщины. Для преступников это "легкая добыча".

Турция

Попадание этой страны в список самых опасных для женщин – не случайно. В интернете можно найти десятки, если не сотни, историй о том, как девушки едут сюда в поисках любви и попадают в сексуальное рабство.

К сожалению, этот бизнес в Турции сейчас преуспевает. А женщины славянской внешности пользуются среди местных жителей особой популярностью.

Чтобы избежать таких неприятностей, следует выбирать для отдыха туристические города, не идти на контакт с незнакомцами, не принимать от них дорогие подарки или деньги и, тем более, не садиться в автомобили к малознакомым мужчинам. Под предлогом свидания вас могут отвести к покупателю и тогда выбраться будет практически невозможно.

Венесуэла

Как и во многих других странах, преступность здесь имеет свою "географию". Больше всего банд выбрали для своего существования столицу – Каракас. Здесь поминутно можно стать жертвой вооруженного ограбления. И никто в таком случае вам не поможет. Местные сделают вид, что они ничего не видят, а полиция будет утверждать, что нет достаточного количества доказательств для открытия дела.

Так что, планируя отдохнуть в Венесуэле, остановите свой выбор на отдаленных городах. Туристическими их назвать сложно, но и здесь есть на что посмотреть.

Опытные же туристы советуют ездить сюда группами по 5-10 человек и ходить повсюду вместе, таким образом риск попасть в неприятности становится ниже. Особенно это касается женщин, охотящихся в этой стране за острыми ощущениями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что удивляет иностранцев в ЮАР.

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