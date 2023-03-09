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Под знаком "эко": какие города больше всех заботятся об экологии

Альбина Панченко
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Под знаком 'эко': какие города больше всех заботятся об экологии

Сейчас вопросы экологии не только актуальны, но еще и в тренде. Люди со всего мира пытаются перейти на альтернативные источники энергии, сортировать мусор, повторно использовать вещи. Есть города, которые достигли хороших результатов в этой сфере. Какие из них чаще других попадают на топовые позиции в рейтингах – в подборке OBOZREVATEL.

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5. Копенгаген (Дания)

Дания многократно попадала в разные мировые рейтинги. Считается, что здесь живут одни из самых счастливых людей на планете. Поэтому и города этой страны развиваются с высокой скоростью. Так, уже сейчас в Копенгагене обустроены сотни пунктов для сортировки мусора. С самого маленького возраста людей приучают к ответственному использованию вещей, минимизации отходов и пластика в жизни. А еще это очень красивый и зеленый город с парками и скверами.

Копенгаген считается самым экологическим городом мира.

4. Дубай (ОАЭ)

Этот город у многих людей ассоциируется с современными технологиями. Поэтому неудивительно, что власти Дубая уделяют большое внимание вопросу экологии. Здесь, в регионе большой жары и сыпучих песков, повсюду высажены тысячи деревьев и созданы зеленые зоны. Парки организовывают даже на крышах многоэтажек и во внутренних двориках бизнес-центров.

Большое внимание уделяется и транспортной сфере. Так многие жители Дубая ездят на электромобилях элит-класса, не загрязняющих воздух.

Дубай заботится об экологии.

3. Брисбен (Австралия)

Трудно представить, что один из наиболее экологичных городов мира по совместительству еще является центром австрийской промышленности. Здесь находятся металлургические заводы, угольные шахты, предприятия и фабрики. Но власти ответственно относятся к вопросу сохранения окружающей среды, поэтому устанавливают дорогостоящие фильтры и технику, которая контролирует опасные выбросы в атмосферу.

Кроме того, Брисбен практически полностью перешел на воспроизводимую энергию во всех сферах. А жители города давно привыкли к новым мировым правилам в области экологии.

На предприятиях Брисбена контролируют уровень выбросов в атмосферу.

2. Мадрид (Испания)

Столь высокую отметку испанской столицы принесло ответственное отношение к вопросу энергетики и транспорта. Многие дома здесь давно имеют на крышах установленные солнечные батареи. В городе часто можно увидеть не только экологический общественный транспорт, но и электромобили. Кстати, местная молодежь предпочитает удобные мопеды и самокаты, которые совсем не загрязняют воздух.

в Мадриде обустроено множество парков.

1. Канберра (Австралия)

Удивительно, но более 88% всего общественного транспорта города считается "зеленым". Это значит, что автобусы, трамваи и поезда здесь практически не загрязняют окружающую среду. Также они курсируют очень часто, что избавляет от необходимости в собственном автомобиле. Поэтому в Канберре практически нет пробок, а воздух гораздо чище, чем в других точках планеты.

Большое значение имеет и количество парков. Город практически полностью ими заполнен. В каждом районе есть выделенные территории, где можно почувствовать себя на лоне природы.

Канберра практически полностью перешла на другие виды энергии.

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