Под знаком 'эко': какие города больше всех заботятся об экологии

Сейчас вопросы экологии не только актуальны, но еще и в тренде. Люди со всего мира пытаются перейти на альтернативные источники энергии, сортировать мусор, повторно использовать вещи. Есть города, которые достигли хороших результатов в этой сфере. Какие из них чаще других попадают на топовые позиции в рейтингах – в подборке OBOZREVATEL.

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5. Копенгаген (Дания)

Дания многократно попадала в разные мировые рейтинги. Считается, что здесь живут одни из самых счастливых людей на планете. Поэтому и города этой страны развиваются с высокой скоростью. Так, уже сейчас в Копенгагене обустроены сотни пунктов для сортировки мусора. С самого маленького возраста людей приучают к ответственному использованию вещей, минимизации отходов и пластика в жизни. А еще это очень красивый и зеленый город с парками и скверами.

4. Дубай (ОАЭ)

Этот город у многих людей ассоциируется с современными технологиями. Поэтому неудивительно, что власти Дубая уделяют большое внимание вопросу экологии. Здесь, в регионе большой жары и сыпучих песков, повсюду высажены тысячи деревьев и созданы зеленые зоны. Парки организовывают даже на крышах многоэтажек и во внутренних двориках бизнес-центров.

Большое внимание уделяется и транспортной сфере. Так многие жители Дубая ездят на электромобилях элит-класса, не загрязняющих воздух.

3. Брисбен (Австралия)

Трудно представить, что один из наиболее экологичных городов мира по совместительству еще является центром австрийской промышленности. Здесь находятся металлургические заводы, угольные шахты, предприятия и фабрики. Но власти ответственно относятся к вопросу сохранения окружающей среды, поэтому устанавливают дорогостоящие фильтры и технику, которая контролирует опасные выбросы в атмосферу.

Кроме того, Брисбен практически полностью перешел на воспроизводимую энергию во всех сферах. А жители города давно привыкли к новым мировым правилам в области экологии.

2. Мадрид (Испания)

Столь высокую отметку испанской столицы принесло ответственное отношение к вопросу энергетики и транспорта. Многие дома здесь давно имеют на крышах установленные солнечные батареи. В городе часто можно увидеть не только экологический общественный транспорт, но и электромобили. Кстати, местная молодежь предпочитает удобные мопеды и самокаты, которые совсем не загрязняют воздух.

1. Канберра (Австралия)

Удивительно, но более 88% всего общественного транспорта города считается "зеленым". Это значит, что автобусы, трамваи и поезда здесь практически не загрязняют окружающую среду. Также они курсируют очень часто, что избавляет от необходимости в собственном автомобиле. Поэтому в Канберре практически нет пробок, а воздух гораздо чище, чем в других точках планеты.

Большое значение имеет и количество парков. Город практически полностью ими заполнен. В каждом районе есть выделенные территории, где можно почувствовать себя на лоне природы.

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