Песок и вода, как на Мальдивах. Где находится Кроличий пляж, который считается одним из лучших в мире

Спиаджа-дей-Конильи, также называемый Кроличим пляжем, находится на итальянском острове Лампедуза. Местность особенна тем, что имеет "изумрудную воду" и золотой песок, как на Мальдивах. Именно здесь можно увидеть уникальных местных жителей – морских черепах.

Роскошный пляж на небольшом острове в Средиземном море был признан вторым лучшим пляжем в мире в 2024 году по версии TripAdvisor. Об этом сообщает EuroNews.

Спиаджа-дей-Конильи – это часть Сицилии на юге Италии. В августе температура на острове достигает жгучей отметки в 29 градусов. Остров также станет прекрасным выбором для зимних и весенних каникул со средней температурой от 20 градусов, поскольку он расположен недалеко от африканского материка. Летом Кроличий пляж привлекает как местных жителей, так и туристов.

Хотя Спиаджа-дей-Конильи не предлагает развлечений непосредственно на пляже, но поблизости есть ресторан, где подают пасту, салаты, свежие морепродукты и напитки.

Это место известно не только отличным качеством воды, но и тем, что является домом морских черепах. За уникальными созданиями можно наблюдать, соблюдая определенные правила. Помимо плавания и принятия солнечных ванн, вы также можете посетить экскурсию на лодке, чтобы исследовать прибрежный регион.

Вы можете посетить центр спасения черепах Лампедузы, чтобы узнать все о водных животных. На острове расположились красивые церкви, музей архивариуса, документирующий жизнь на острове, а также музей археологии. Кроме того, обязательно сделайте фотографии для Instagram на Скалетте делла Паче – улице, покрытой красочно разрисованной лестницей. На пристани также много ресторанов и баров, где можно отдохнуть под открытым небом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех лучших пляжах мира: все они расположены в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!