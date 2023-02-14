Парижскую оперу на одну ночь превратят в огромную спальню: гостям предлагают балет, экскурсии и визит в дом Фантома. Фото

Онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb впервые превратит знаменитую Парижскую оперу в большую спальную, в которой посетители смогут провести ночь. Заранее зарегистрировавшись, гости получат возможность насладиться выступлениями артистов и увидеть дом Фантома из романа Гастона Леру "Призрак оперы".

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Забронировать свое место в Гранд-опера можно будет 1 марта с 17:00 по киевскому времени на сайте Airbnb. Ночевка в Опере, известной также как Дворец Гарнье, запланирована на 16 июля 2023 года.

Что получат гости:

– Возможность увидеть скрытые части Дворца, которые редко показывают публике, в частности, частные архивы Оперы и знаменитое подземное озеро;

– Частный балет с одним из артистов балета Opera de Paris;

– Эксклюзивный концерт в исполнении артистов Парижской оперной академии, а также угощение шампанским и закусками;

– Ужин в Фойе де ла Данс – это частная и историческая танцевальная комната для репетиций за сценой. Танцоры используют помещение для разогрева перед выступлениями;

– Экскурсия по частным танцевальным студиям под карнизами культового здания Оперы, во время которой посетители смогут насладиться видом на Париж.

Ночь в Опере обойдется в 37 евро – такую цену установили в честь номера Ложи почета.

Однако отмечается, что забронировать свое место во Дворце Гарнье будет не так-то просто. Для этого гость должен иметь на Airbnb проверенный аккаунт с достаточным количеством бронирований и хорошим рейтингом, а также быть старше 18 лет.

С одного профиля можно будет зарезервировать всего два места для ночевки в Парижской опере.

Целью сервиса Airbnb является возродить в Европе исторический туризм. В рамках этой программы компания оказывает необходимую поддержку в восстановлении и улучшении наследия Оперы. В частности, она участвует в реставрации лож Дворца Гарнье.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Уэнздей", ставший рекордсменом на стриминговой платформе Netflix, снимали в Румынии. В частности, для главных сцен академии для изгоев "Невермор" был выбран замок Кантакузино. Его можно посетить всего 270 гривен.

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