Парижский музей восковых фигур избавился от статуи Путина: хотят заменить на Зеленского

Восковую фигуру президента России Владимира Путина после его вторжения в Украину изъяли из парижского музея Гревен. Сотрудники решили избавиться от статуи, поскольку международное сообщество осудило российский террор.

Генеральный директор музея Ив Деломмо заявил изданию "AFP", что воскового Путина может заменить президент Украины. Деломмо подчеркнул, что "Зеленский стал героем, потому что сопротивлялся и не убежал из своей страны".

"Персонал не хочет ежедневно проходить мимо Путина. В музее представлено несколько мировых лидеров, но они никогда не выставляли восковые фигуры диктаторов, подобных Гитлеру", – сказал Деломмо в комментарии.

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Директор музея Гревен отделил голову Путина от тела и закрыл ее в сейфе. Деломмо сообщил, что сотрудники впервые убрали фигуру с выставки из-за исторических событий.

Фигура Путина стояла возле мировых лидеров несколько лет подряд, сначала у экс-президента США Барака Обамы и экс-канслера Германии Ангелы Меркель, а затем между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

В Европе осуждают действия Путина и всеми способами пытаются привлечь внимание мира к войне, которую российские оккупанты совершают в Украине. Европейцы применяют санкции и опасаются, что российская агрессия может усилиться, потому что украинцы дают достойный отпор и защищают свою землю.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые на SAG Awards 2022 пришли с украинскими флагами. Леди Гага, Майкл Дуглас и Брайан Кокс выступили против российской оккупации и осудили действия Путина.