Путешественники хотели увидеть известные места, но что-то пошло не так. 10 досадных фото

Тысячи людей отправляются в путешествие, чтобы сделать памятное фото на фоне архитектурных памятников, природных пейзажей и других известных мест. Однако, иногда ожидания туристов не оправдываются.

Путешественники долго ехали, чтобы полюбоваться красотой природы, но вместо живописного вида получилось сфотографировать только туман и ремонтные работы. OBOZREVATEL собрал курьезные фото из поездок, которые разочаровали пользователей соцсетей.

Парень мечтал увидеть Биг-Бен и не знал, что его реставрируют.

Туристы утром посетили Тадж-Махал, но туман помешал любоваться пейзажем.

В 4 утра туристы поднялись на Мачу-Пикчу, чтобы встретить восход солнца, но не в этот раз.

Туристы едва разглядели гору Рашмор.

Путешественники 10 часов летели в самолете, чтобы полюбоваться видом на Центральный парк в Нью-Йорке.

Мужчина мечтал посетить Сан-Франциско, чтобы увидеть знаменитый мост "Золотые ворота".

Мужчина ехал на общественном транспорте 6 часов, чтобы полюбоваться видами в Баварии.

Туристы смотрели на живописные горы только через экран смартфона.

Посмотреть на Гранд-Каньон можно только через экран.

Озеро Крейтер окутал густой туман.

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