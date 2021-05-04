Путешественники хотели увидеть известные места, но что-то пошло не так. 10 досадных фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Известные места выглядят не так, как на картинках в интернете

Тысячи людей отправляются в путешествие, чтобы сделать памятное фото на фоне архитектурных памятников, природных пейзажей и других известных мест. Однако, иногда ожидания туристов не оправдываются.

Путешественники долго ехали, чтобы полюбоваться красотой природы, но вместо живописного вида получилось сфотографировать только туман и ремонтные работы. OBOZREVATEL собрал курьезные фото из поездок, которые разочаровали пользователей соцсетей.

Парень мечтал увидеть Биг-Бен и не знал, что его реставрируют.

Лондонские часы находятся на реставрации

Туристы утром посетили Тадж-Махал, но туман помешал любоваться пейзажем.

Тадж-Махал спрятался в тумане

В 4 утра туристы поднялись на Мачу-Пикчу, чтобы встретить восход солнца, но не в этот раз.

Город инков Мачу-Пикчу сегодня затуманенный

Туристы едва разглядели гору Рашмор.

Туман закрывает виды

Путешественники 10 часов летели в самолете, чтобы полюбоваться видом на Центральный парк в Нью-Йорке.

Из-за густого тумана не видно город.

Мужчина мечтал посетить Сан-Франциско, чтобы увидеть знаменитый мост "Золотые ворота".

Погодные условия не способствовали экскурсии.

Мужчина ехал на общественном транспорте 6 часов, чтобы полюбоваться видами в Баварии.

Обычно, в этом месте открываются потрясающие виды

Туристы смотрели на живописные горы только через экран смартфона.

После многочасового подъема – туристы любовались туманом

Посмотреть на Гранд-Каньон можно только через экран.

На этот раз поход до знаменитого каньона оказался неудачным.

Озеро Крейтер окутал густой туман.

Погода является неблагоприятной для фотосессии.

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