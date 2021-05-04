Путешественники хотели увидеть известные места, но что-то пошло не так. 10 досадных фото
Тысячи людей отправляются в путешествие, чтобы сделать памятное фото на фоне архитектурных памятников, природных пейзажей и других известных мест. Однако, иногда ожидания туристов не оправдываются.
Путешественники долго ехали, чтобы полюбоваться красотой природы, но вместо живописного вида получилось сфотографировать только туман и ремонтные работы. OBOZREVATEL собрал курьезные фото из поездок, которые разочаровали пользователей соцсетей.
Парень мечтал увидеть Биг-Бен и не знал, что его реставрируют.
Туристы утром посетили Тадж-Махал, но туман помешал любоваться пейзажем.
В 4 утра туристы поднялись на Мачу-Пикчу, чтобы встретить восход солнца, но не в этот раз.
Туристы едва разглядели гору Рашмор.
Путешественники 10 часов летели в самолете, чтобы полюбоваться видом на Центральный парк в Нью-Йорке.
Мужчина мечтал посетить Сан-Франциско, чтобы увидеть знаменитый мост "Золотые ворота".
Мужчина ехал на общественном транспорте 6 часов, чтобы полюбоваться видами в Баварии.
Туристы смотрели на живописные горы только через экран смартфона.
Посмотреть на Гранд-Каньон можно только через экран.
Озеро Крейтер окутал густой туман.
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