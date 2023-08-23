Ожидание vs реальность! Эти фото самых знаменитых мест в мире точно удивят: разочарование ждет многих

Готовясь к путешествию и насмотревшись красивых фотографий, часто туристы представляют себе одно, а приезжая в страну – видят совсем другое. В реальности же большие очереди и скопления туристов доставляют много неудобств.

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Кроме того, известные здания часто находятся на реставрации. OBOZREVATEL сравнил фото туристических мест в реальности и в сети.

Парфенон в Афинах, Греция

Перед поездкой в Парфенон в Греции следует одевать удобную обувь и головной убор, поскольку придется долго идти в гору по скользким камням или плитам под палящим солнцем. Запрещено собирать камни и даже не пытаться что-нибудь отколоть от самого храма. За разрушение достопримечательности предусмотрен большой штраф.

Река Ганг, Индия

Перед поездкой на реку Ганг в Индии не стоит ждать возможности сделать романтические фото без толп туристов. Эту природную достопримечательность всегда посещают миллионы людей, поскольку на берегу расположено много священных храмов.

Большая китайская стена

Самое длинное сооружение в мире – Великая китайская стена, которую ежегодно посещают 40 миллионов туристов. Бадалин – самый посещаемый туристами отрезок, расположенный в 75 километрах от Пекина. Добраться до него самостоятельно не сложно. Это можно сделать на автобусах-экспрессах, такси или на поездах.

Карлов мост

Столица Чехии богата выдающимися архитектурными и культурными достопримечательностями. Самой известной является Карлов мост, в любой сезон он переполнен туристами.

Таймс-сквер в Нью-Йорке, США

Самая известная площадь в Нью-Йорке, США в жизни не такая яркая как на фото. На самом деле Таймс-сквер очень шумный и долгое время там тяжело находиться из-за толпы людей.

Ниагарский водопад, Канада

Лучший вид на Ниагарский водопад с высоты птичьего полета, впрочем такая роскошь доступна не всем. Обзорные площадки обычно покрывают столб брызг от огромного количества воды.

Парк Гуэль, Испания

Парк Гуэль в Испании очень популярен, его добавляют в план поездки все туристы. Это одно из символических мест Барселоны, и каждый, кто посещал город, имеет оттуда фотографию.

Мачу-Пикчу, Перу

Чтобы попасть на Мачу-Пикчу без толп туристов, не стоит подниматься туда рано, поскольку все посетители планируют увидеть памятку на восходе солнца. Не нужно идти на Мачу-Пикчу в воскресенье, поскольку в этот день у местных жителей бесплатный вход.

Парк Йеллоустоун

Гейзеры в парке Йеллоустоун в США ежедневно выглядят по-разному. Мало кому удастся увидеть разноцветные озера, но извержения пары происходят каждые полтора часа.

Венеция, Италия

Самое популярное время катания на гондолах в Венеции в Италии – полдень и вечер. Поэтому если не хотите плыть "в толпе", выбирайте утро или день.

Ранее OBOZREVATEL писал о семи местах, которые нужно посетить в Стамбуле. В этих малоизвестных местах нет толп туристов.

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