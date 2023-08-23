Ожидание vs реальность! Эти фото самых знаменитых мест в мире точно удивят: разочарование ждет многих
Готовясь к путешествию и насмотревшись красивых фотографий, часто туристы представляют себе одно, а приезжая в страну – видят совсем другое. В реальности же большие очереди и скопления туристов доставляют много неудобств.
Кроме того, известные здания часто находятся на реставрации. OBOZREVATEL сравнил фото туристических мест в реальности и в сети.
- Парфенон в Афинах, Греция
Перед поездкой в Парфенон в Греции следует одевать удобную обувь и головной убор, поскольку придется долго идти в гору по скользким камням или плитам под палящим солнцем. Запрещено собирать камни и даже не пытаться что-нибудь отколоть от самого храма. За разрушение достопримечательности предусмотрен большой штраф.
- Река Ганг, Индия
Перед поездкой на реку Ганг в Индии не стоит ждать возможности сделать романтические фото без толп туристов. Эту природную достопримечательность всегда посещают миллионы людей, поскольку на берегу расположено много священных храмов.
- Большая китайская стена
Самое длинное сооружение в мире – Великая китайская стена, которую ежегодно посещают 40 миллионов туристов. Бадалин – самый посещаемый туристами отрезок, расположенный в 75 километрах от Пекина. Добраться до него самостоятельно не сложно. Это можно сделать на автобусах-экспрессах, такси или на поездах.
- Карлов мост
Столица Чехии богата выдающимися архитектурными и культурными достопримечательностями. Самой известной является Карлов мост, в любой сезон он переполнен туристами.
- Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Самая известная площадь в Нью-Йорке, США в жизни не такая яркая как на фото. На самом деле Таймс-сквер очень шумный и долгое время там тяжело находиться из-за толпы людей.
- Ниагарский водопад, Канада
Лучший вид на Ниагарский водопад с высоты птичьего полета, впрочем такая роскошь доступна не всем. Обзорные площадки обычно покрывают столб брызг от огромного количества воды.
- Парк Гуэль, Испания
Парк Гуэль в Испании очень популярен, его добавляют в план поездки все туристы. Это одно из символических мест Барселоны, и каждый, кто посещал город, имеет оттуда фотографию.
- Мачу-Пикчу, Перу
Чтобы попасть на Мачу-Пикчу без толп туристов, не стоит подниматься туда рано, поскольку все посетители планируют увидеть памятку на восходе солнца. Не нужно идти на Мачу-Пикчу в воскресенье, поскольку в этот день у местных жителей бесплатный вход.
- Парк Йеллоустоун
Гейзеры в парке Йеллоустоун в США ежедневно выглядят по-разному. Мало кому удастся увидеть разноцветные озера, но извержения пары происходят каждые полтора часа.
- Венеция, Италия
Самое популярное время катания на гондолах в Венеции в Италии – полдень и вечер. Поэтому если не хотите плыть "в толпе", выбирайте утро или день.
Ранее OBOZREVATEL писал о семи местах, которые нужно посетить в Стамбуле. В этих малоизвестных местах нет толп туристов.
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