Отпуск за $500: бюджетные туры в Мексику и Японию, о которых вы точно не знали

Мечтаете о путешествии, но имеете ограниченный бюджет? А что, если мы скажем, что даже за $500 можно хорошо отдохнуть в Европе, Азии или даже Америке. Конечно, в эту сумму не входит дорога, однако на питании, проживании и развлечениях тоже можно неплохо сэкономить. Как именно – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Вальядолид (Мексика)

Этот древний городок находится на туристическом острове Юкатан. Здесь, среди прекрасной природы, находятся руины поселения майя, многие аутентичные рестораны и комфортабельные отели. Похоже, отпуск здесь должен стоить не одну тысячу долларов. Но это не совсем так.

Проживание в Вальядолиде обойдется вам примерно в $70 в сутки. За эти средства вы получите стандартный номер на двоих с кондиционером, собственной ванной комнатой и доступом к бассейну. Но и здесь можно сэкономить, выбрав более бюджетные отели, где ночь будет стоить около $50.

С питанием проблем тоже не будет. Здесь очень много заведений, где полноценный обед для взрослого обойдется в $10. Кроме того, вы, как уже опытный турист, можете взять с собой в путешествие сублимированную еду, которая не занимает много места в чемодане. Также на острове есть рынки, где можно купить продукты по умеренным ценам.

Однако будьте осторожны, ведь местные рестораны могут заговорить туристов, чтобы продать им национальные блюда, такие как суп из лайма и курицы или мясо в банановых листьях, за сумасшедшие средства (около $80 за порцию).

С развлечениями на острове тоже все хорошо. Так вы можете посетить один из сенотов, где в подземных пещерах разместились прозрачные озера. Стоимость этого удовольствия редко превышает $20. Кроме того, у вас будет возможность на целый день отправиться в экскурсию по острову всего за $35-40.

Сиджес (Испания)

Невероятное курортное направление в самом центре Каталонии удивит вас бескрайними пляжами, вкусными деликатесами и невероятными развлечениями. И все это за умеренные средства, если знать, на чем здесь можно сэкономить.

Сиджес находится в 40 минутах езды от Барселоны. Это гораздо меньший город, поэтому и цены здесь ниже. Так проживание в отеле среднего класса обойдется вам около 60-70 долларов за ночь. Конечно здесь есть как более дорогие, так и более дешевые варианты. А если забронировать номер заранее (хотя бы за месяц), то получите еще и неплохую скидку.

Курортный город славится блюдами из морепродуктов. Поэтому просто невозможно не попробовать здесь какой-нибудь местный деликатес. Средняя стоимость обеда будет составлять примерно $15-17. Но не забывайте, что бокал достаточно среднего по качеству вина может увеличить чек минимум вдвое.

Самое популярное развлечение среди приезжающих в Сиджес иностранцев – это плавание на байдарках и каяках. Стоит это от $20 в час. Кроме того, в городе много музеев и картинных галерей, стоимость билетов – от 5 до 18 долларов.

Киносаки Онсен (Япония)

Мы практически уверены, что вы (как и мы несколько дней назад) никогда не слышали об этом японском курорте. Он не пользуется большой популярностью среди иностранцев, однако жители страны самураев просто обожают это направление.

Сюда приезжают, прежде всего, ради семи термических источников, расположенных вдоль одной дороги в нескольких минутах друг от друга. Каждый из них оформлен в своем уникальном стиле, имеет открытые и закрытые бассейны, рядом расположены отели, рестораны и сады, где можно прогуляться и отдохнуть.

Киносаки Онсен – отличный вариант для ищущих покоя людей. Город находится в 2 часах езды от Токио и имеет отличную инфраструктуру. Рядом с ним также есть величественный храм, который считаю защитником местных источников. Он входит в перечень must see каждого туриста.

Что касается цен, то они здесь достаточно высоки, но есть лайфхаки, как сэкономить несколько сотен долларов. Так доступ к каждому из бассейнов с лечебной водой стоит 5-6 долларов. Но при заселении в некоторые отели вы сможете посещать все источники бесплатно. Если вы поселитесь в один из традиционных домиков, то переплатите за ночь более $200, поэтому выбирайте обычные номера, которые обойдутся вам в 70-90 долларов. А если найдете хостел, то снизите стоимость проживания еще на 30–40%.

Однако экскурсии в этом городке очень дешевые. Так за вход в храм вы заплатите не больше $6. За эти средства вы еще и проедете по канатной дорожке с прекрасными видами.

Поэтому не забывайте, что, выбирая даже очень дорогие на первый взгляд направления, вы можете значительно сэкономить, выбрав правильный отель и заранее прописав программу путешествия.

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