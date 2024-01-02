Новогодний фейерверк в ОАЭ побил два рекорда Гиннесса: в зрелищном шоу использовали более 1000 дронов. Фото и видео

В одноименной столице эмирата Рас-эль-Хайма, ОАЭ, были побиты два рекорда Гиннесса: "Самая длинная цепь плавучих фейерверков на воде" общей протяженностью 5,8 км и "Самая длинная линия дронов" – общая протяженность 2 км. Зрители увидели зрелищное восьмиминутное шоу.

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Об этом сообщает издание The Mirror. Для увлекательного мероприятия были использованы новаторские приемы с использованием 1050 светодиодных дронов, "ковра" из плавучих фейерверков и акробатических пиросамолетов. Элементы шоу были вдохновлены природными чудесами Рас-эль-Хайма – пустыней, морем и горами.

Когда часы пробили полночь, 5-километровая береговая линия превратилась в полотно огней и цветов. Восьмиминутный показ захватил толпу присутствующих, а более 50 тысяч зрителей стали свидетелями чуда.

Это празднование знаменует собой пятую подряд попытку эмирата побить рекорды Гиннесса в канун Нового года, а также подчеркивает развитие Рас-эль-Хайма как ведущего туристического направления. 2023 год был исключительным для туризма: эмират намеревался превысить свой годовой рекорд посетителей с 2022 года на впечатляющие 7%.

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