Низкие цены, качественные трассы и мягкий климат: почему стоит выбрать горнолыжную Черногорию

Пляжные курорты Черногории давно стали одними из самых популярных в Европе. Однако немногие знают, что эта страна активно развивает горнолыжный туризм. OBOZREVATEL узнал всю важную информацию о двух главных зимних направлениях страны – Жабляке и Колашине.

Въезд на территорию Черногории возможен при наличии одного из документов (с 4 по 18 февраля):

COVID-сертификата о прохождении полного курса вакцинации любым препаратом;

отрицательный ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до момента пересечения границы;

документа о перенесенном заболевании COVID-19 (положительный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный в промежутке от 10 до 180 дней до момента въезда в страну).

Видео дня

Лица до 18 лет могут посещать Черногорию без каких-либо ограничений. Подробная информация есть на портале, разработанном Консульской службой Украины.

Наиболее высокогорный город Балкан расположен на высоте 2150 м над уровнем моря. Он привлекает внимание не только своими видами, но и невероятно низкими ценами. При этом качество трасс и уровень комфортабельности в ближайших отелях просто поражает туристов.

В начале прошлого века Жабляк был небольшой деревушкой в горах, где редко появлялись люди из других регионов, что уж говорить об иностранцах. А во времена Второй мировой войны его полностью сожгли. После распада Югославии власти Черногории решили восстановить поселение и сделать из него центр горнолыжного спорта. Уже через несколько лет здесь появились оборудованные трассы, подъемники, гостиницы и рестораны, начали курсировать регулярные туристические автобусы и приезжать первые отдыхающие.

Сейчас Жабляк – это популярный курорт с большим количеством развлечений.

Как добраться

Курорт находится в 120 км от аэропорта города Подгорица. Билеты на самолет в столицу Черногории стоят от 200 до 590 евро.

Оттуда можно доехать до трасс тремя способами:

автобусом – от €7;

автомобилем – от €70 (до 3 человек);

фургоном – от €125 (до 8 человек).

Трассы и подъемники

Всего в Жабляке есть 12 трасс общей протяженностью 14 км. Большинство из них рассчитаны на новичков, но есть спуски средней и высокой сложности.

Самая длинная трасса – Славин Кук – рассчитана на опытных лыжников. Она находится на высоте 2313 м и простирается на 3,5 км. До спуска можно добраться с помощью пяти подъемников.

Для новичков же лучше подойдет Яворовачу. Ее длина 800 м, а виды вокруг поражают воображение. К ней ведут три подъемника.

Ski-pass

Стоимость ски-пассов на территории курорта достаточно лояльная, по сравнению с подобными горнолыжными центрами Европы:

1 день – от €13;

7 дней – от €60;

детский – от €6.

Дополнительно можно оплатить ночное катание. Это стоит около €6. Аренда оборудования обойдется вам в 6-10 евро.

Отели и питание

В городе представлен большой выбор гостиниц: от комфортабельных с трехразовым питанием до бюджетных вариантов. Также можно арендовать комнату у местных жителей, что получится еще дешевле.

Приблизительные цены:

номер эконом-класса – от €19;

стандартный двухместный номер с завтраками – от €25;

улучшенный номер с завтраками и ужинами – от €64.

Питаться можно в ресторанах при отелях или в кафе.

обед в бюджетном заведении – от €5,5;

ужин в ресторане для туристов – от €14;

бутылка воды – от €0,6.

Бюджет поездки

5-дневный отпуск на двоих на горнолыжном курорте Жабляк обойдется довольно недорого:

перелет – €400;

проживание – €95;

трансфер – €28;

ски-пасс – €120;

питание – €165.

В общем – €794

Среди густых лесов национального парка Биоградская гора расположен второй по размерам и популярности горнолыжный курорт Черногории – Колашин. Здесь большее разнообразие трасс, чем в Жабляке, но цены немного выше.

Как добраться

Легче всего доехать до курорта из Подгорицы. Оттуда курсируют рейсовые автобусы. Расписание можно узнать на официальном сайте Колашина. Цены отличаются в зависимости от выбранного варианта трансфера:

автобусом – от €4;

автомобилем – от €40 (до 3 человек);

фургоном – от €75 (до 8 человек).

Трассы и подъемники

Всего в Колашине обустроено 16 трасс общей протяженностью 15 км. Два спуска прошли международную сертификацию и подходят для профессиональных соревнований. На курорте созданы все условия для хорошего отдыха как новичков, так и опытных лыжников.

Колашин обслуживают 6 подъемников, из них 1 детский, 2 кресельных и 3 бугельных.

Ski-pass

Цена ски-пассов в Колашине выше, чем в Жабляке. Однако здесь обустроено гораздо больше профессиональных сложных спусков, которые подойдут настоящим спортсменам. Поэтому люди готовы платить дороже.

1 день – от €20;

7 дней – от €104.

Аренда оборудования обойдется в 13-19 евро в сутки. Занятия с инструктором можно заказать за 60 евро. При этом вы будете один на один с тренером на протяжении 4 часов, и он поможет вам приобрести базовые навыки катания.

Отели и питание

В Колашене есть бюджетные и элитные варианты жилья, однако подбирать и бронировать его следует заранее. Курорт пользуется популярностью среди туристов, поэтому в последний момент цены на выбранный отель могут повыситься.

Приблизительные цены:

номер эконом-класса – от €23;

стандартный двухместный номер с завтраками – от €66;

улучшенный номер с завтраками и ужинами – от €78.

Выбор кафе и ресторанов в Колашине достаточно велик. Тем более, что сам курорт занимает большую территорию национального парка. Цены на питание:

обед в бюджетном заведении – от €6,5;

ужин в ресторане для туристов – от €15;

бутылка воды – от €0,5.

Бюджет поездки

5-дневный отпуск на двоих на горнолыжном курорте Колашин обойдется в такую сумму:

перелет – €400;

трансфер – €16;

проживание – €115;

ски-пасс – €200;

питание – €195.

В общем – €926

Ранее OBOZREVATEL писал о бюджетных горнолыжных курортах Европы, которые можно посетить этой зимой.