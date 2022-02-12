Низкие цены, качественные трассы и мягкий климат: почему стоит выбрать горнолыжную Черногорию
Пляжные курорты Черногории давно стали одними из самых популярных в Европе. Однако немногие знают, что эта страна активно развивает горнолыжный туризм. OBOZREVATEL узнал всю важную информацию о двух главных зимних направлениях страны – Жабляке и Колашине.Карантинные ограничения
Въезд на территорию Черногории возможен при наличии одного из документов (с 4 по 18 февраля):
COVID-сертификата о прохождении полного курса вакцинации любым препаратом;
отрицательный ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до момента пересечения границы;
документа о перенесенном заболевании COVID-19 (положительный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный в промежутке от 10 до 180 дней до момента въезда в страну).
Лица до 18 лет могут посещать Черногорию без каких-либо ограничений. Подробная информация есть на портале, разработанном Консульской службой Украины.
Наиболее высокогорный город Балкан расположен на высоте 2150 м над уровнем моря. Он привлекает внимание не только своими видами, но и невероятно низкими ценами. При этом качество трасс и уровень комфортабельности в ближайших отелях просто поражает туристов.
В начале прошлого века Жабляк был небольшой деревушкой в горах, где редко появлялись люди из других регионов, что уж говорить об иностранцах. А во времена Второй мировой войны его полностью сожгли. После распада Югославии власти Черногории решили восстановить поселение и сделать из него центр горнолыжного спорта. Уже через несколько лет здесь появились оборудованные трассы, подъемники, гостиницы и рестораны, начали курсировать регулярные туристические автобусы и приезжать первые отдыхающие.
Сейчас Жабляк – это популярный курорт с большим количеством развлечений.
Как добраться
Курорт находится в 120 км от аэропорта города Подгорица. Билеты на самолет в столицу Черногории стоят от 200 до 590 евро.
Оттуда можно доехать до трасс тремя способами:
автобусом – от €7;
автомобилем – от €70 (до 3 человек);
фургоном – от €125 (до 8 человек).
Трассы и подъемники
Всего в Жабляке есть 12 трасс общей протяженностью 14 км. Большинство из них рассчитаны на новичков, но есть спуски средней и высокой сложности.
Самая длинная трасса – Славин Кук – рассчитана на опытных лыжников. Она находится на высоте 2313 м и простирается на 3,5 км. До спуска можно добраться с помощью пяти подъемников.
Для новичков же лучше подойдет Яворовачу. Ее длина 800 м, а виды вокруг поражают воображение. К ней ведут три подъемника.
Ski-pass
Стоимость ски-пассов на территории курорта достаточно лояльная, по сравнению с подобными горнолыжными центрами Европы:
1 день – от €13;
7 дней – от €60;
детский – от €6.
Дополнительно можно оплатить ночное катание. Это стоит около €6. Аренда оборудования обойдется вам в 6-10 евро.
Отели и питание
В городе представлен большой выбор гостиниц: от комфортабельных с трехразовым питанием до бюджетных вариантов. Также можно арендовать комнату у местных жителей, что получится еще дешевле.
Приблизительные цены:
номер эконом-класса – от €19;
стандартный двухместный номер с завтраками – от €25;
улучшенный номер с завтраками и ужинами – от €64.
Питаться можно в ресторанах при отелях или в кафе.
обед в бюджетном заведении – от €5,5;
ужин в ресторане для туристов – от €14;
бутылка воды – от €0,6.
Бюджет поездки
5-дневный отпуск на двоих на горнолыжном курорте Жабляк обойдется довольно недорого:
перелет – €400;
проживание – €95;
трансфер – €28;
ски-пасс – €120;
питание – €165.
В общем – €794
Среди густых лесов национального парка Биоградская гора расположен второй по размерам и популярности горнолыжный курорт Черногории – Колашин. Здесь большее разнообразие трасс, чем в Жабляке, но цены немного выше.
Как добраться
Легче всего доехать до курорта из Подгорицы. Оттуда курсируют рейсовые автобусы. Расписание можно узнать на официальном сайте Колашина. Цены отличаются в зависимости от выбранного варианта трансфера:
автобусом – от €4;
автомобилем – от €40 (до 3 человек);
фургоном – от €75 (до 8 человек).
Трассы и подъемники
Всего в Колашине обустроено 16 трасс общей протяженностью 15 км. Два спуска прошли международную сертификацию и подходят для профессиональных соревнований. На курорте созданы все условия для хорошего отдыха как новичков, так и опытных лыжников.
Колашин обслуживают 6 подъемников, из них 1 детский, 2 кресельных и 3 бугельных.
Ski-pass
Цена ски-пассов в Колашине выше, чем в Жабляке. Однако здесь обустроено гораздо больше профессиональных сложных спусков, которые подойдут настоящим спортсменам. Поэтому люди готовы платить дороже.
1 день – от €20;
7 дней – от €104.
Аренда оборудования обойдется в 13-19 евро в сутки. Занятия с инструктором можно заказать за 60 евро. При этом вы будете один на один с тренером на протяжении 4 часов, и он поможет вам приобрести базовые навыки катания.
Отели и питание
В Колашене есть бюджетные и элитные варианты жилья, однако подбирать и бронировать его следует заранее. Курорт пользуется популярностью среди туристов, поэтому в последний момент цены на выбранный отель могут повыситься.
Приблизительные цены:
номер эконом-класса – от €23;
стандартный двухместный номер с завтраками – от €66;
улучшенный номер с завтраками и ужинами – от €78.
Выбор кафе и ресторанов в Колашине достаточно велик. Тем более, что сам курорт занимает большую территорию национального парка. Цены на питание:
обед в бюджетном заведении – от €6,5;
ужин в ресторане для туристов – от €15;
бутылка воды – от €0,5.
Бюджет поездки
5-дневный отпуск на двоих на горнолыжном курорте Колашин обойдется в такую сумму:
перелет – €400;
трансфер – €16;
проживание – €115;
ски-пасс – €200;
питание – €195.
В общем – €926
Ранее OBOZREVATEL писал о бюджетных горнолыжных курортах Европы, которые можно посетить этой зимой.