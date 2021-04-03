Назван самый загадочный остров в мире. Видео

В Индийском океане существует место, которое не удастся посетить даже самые экстремальным путешественникам – загадочный Северный Сентинельский остров, где людям запрещено бывать под страхом смерти.

Официально он относится к территориям Индии, но фактически отрезан от мира и живет своей жизнью. OBOZREVATEL решил рассказал подробнее о том, почему эта территория закрыта и туда нельзя плавать туристам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Небольшой участок суши

Известно, что Северный Сентинельский остров входит в состав Андаманского архипелага и Никобарских островов, расположен всего в 50 км от ближайшего современного города. Его общая площадь составляет 59,67 квадратных километра, высота наиболее высокой островной точки – 122 метра. В целом же это небольшой участок суши, где практически вся местность – густые заросли.

Площадь Северного Сентинельского острова составляет 59,67 кв. м

Начиная с 1947 года остров относится к Индии, но только по документам. Там живут люди – племя сентинельцев, которое, предполагается, еще даже не открыло огонь. Территория острова окружена полосой отчуждения в 5 км, и там, как утверждается, "действительно могут убить".

Местное население

Северный Сентинельский остров – единственный дом племени с одноименным названием Сентинелес. Эти люди ни с кем не контактируют, так как отвергли любую связь с цивилизацией. Точных данных о их численности нет. По некоторым приблизительными оценкам, заселение острова произошло около 50-60 тысяч лет назад.

Начиная с 1947 года остров относится к Индии

Племя эндемичное. Даже самое незначительное вмешательство в жизнь острова со стороны может привести к его полному вымиранию. У этих людей просто отсутствует любой иммунитет к заболеваниям нашего времени. Другой информации ни о самом современном острове, ни о его жителях нет. Поскольку чужаков там не любят, настроены к ним очень враждебно и от любого контакта с ними категорически отказываются.

Что говорит история

Еще венецианский купец и путешественник Марко Поло в своих записках указывал, что люди, которые живут на Северном Сентинельском острове, отличаются жестокостью и очень схожи с дикой расой. При виде подплывающей к берегу лодки аборигены проявляют агрессию – начинают обстреливать ее из луков, демонстрируя отсутствие надобности в каком-либо общении с другими людьми.

Впервые взаимодействие людей на острове с остальным миром произошло в 1867 году, и это зафиксированный случай. Возле берегов Сентинельского острова произошло крушение корабля "Нинева". Выжили 106 человек, которые на побережье разбили свой лагерь. Но до того момента, пока их нашли и спасли, потерпевшим пришлось еще несколько раз бороться за свою жизнь, отражая атаки местного племени.

Местное племя не идет на контакт из людьми вне острова

В 1880 году экспедиция во главе с М. В. Портманом совершила высадку на побережье острова. В джунглях они нашли уже брошенные жилища и тропы. Они даже захватили шесть человек – пожилых мужчину и женщину и четырех подростков.

Аборигенов доставили в Порт-Блэр на Южный Андаман, но дальнейшее развитие событий результатов не принесло. Пожилые люди очень быстро умерли в связи с болезнью. Понять, о чем они разговаривают, было невозможно. Их язык совершенно не похож ни на один из существующих в мире. Что касается подростков, то их не стали держать, а с дарами отпустили обратно.

Наладить контакт с племенем пытались и позже – в 1883, 1885 и 1887 годах. Но ни одна из попыток успехом не увенчалась. Остров так и остался закрытым для всех.

Офицер Антропологической службы Индии смотрит брошюру с описанием жизни на Андаманских и Никобарских островах

За все эти годы был только один контакт, к тому же сравнительно мирный – в начале января 1991 года. Получилось это у Т. Пандита, наблюдавшего за островом и островитянами удаленно в течение двадцати лет. Он с 1990-го часто оставлял на берегу подарки для аборигенов. Как-то небольшая группа представителей племени приблизилась к лодке, а один даже осмелился сесть в нее. Продлилось это совсем немного времени, в дальнейшем же аборигены продолжали быть агрессивными и враждебными по отношению к чужим людям.

В 2018 году пообщаться с племенем пытался миссионер из США Д. А. Чау, но попытка была пресечена выпущенной местным жителем стрелой.

Что происходит с островом и его племенем сейчас

Еще в 1956 году появился документ о защите племен, который является гарантом их неприкосновенности. Начиная с 2005-го власти Андаманских островов пообещали больше не вмешиваться в обособленную жизнь людей на Северном Сентинельском острове и перестали делать шаги в сторону налаживания каких-либо контактов с племенем.

Что касается Индии, то правительство этой страны наложило запрет на посещение Северного Сентинельского острова еще в 1997 году.

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