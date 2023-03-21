Наиболее экзотические страны мира, где следует побывать

Путешествие – это всегда встреча с новыми культурами, обычаями и непонятными для нас традициями. Мы едем в Азию, Африку или Америку, чтобы увидеть, как живут люди в других уголках мира. Наиболее экзотические страны – в подборке OBOZREVATEL .

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Из-за быстрого распространения вируса COVID-19 большинство государств усиливают карантинные ограничения. Для пересечения границы обычно требуется сертификат о прохождении полного курса вакцинации или справка о выздоровлении. Также необходимо иметь результат ПЦР-теста. Актуальная информация находится на портале Консульской службы Украины.

Мьянма

Эта многонациональная страна граничит с Китаем, Индией и Таиландом и служит миксом разных культур и религий. Здесь можно найти все: буддистские храмы, мечети, церкви. Конечно, большинство местных жителей глубоко верующие люди. Даже сама территория, на которой находится Мьянма, считается чуть ли не священной.

Но с другой стороны, это еще и большие города с шумными рынками, приставучими продавцами и болтливыми гидами. Как и в других частях Азии, здесь много монастырей, куда приезжают иностранцы для медитаций. А еще здесь есть интересные достопримечательности и древние постройки, поражающие своим богатством и количеством золота.

Бутан

Пейзажи этой страны поражают разнообразием. Здесь есть бескрайние долины и высокие горы, что обеспечивает интересный отдых абсолютно для всех. В Бутане очень развит альпинизм, а также сюда приезжают тысячи паломников.

На территории страны расположены десятки известных буддистских храмов и монастырей. Самый интересный из них – Такцанг-лакханг – построен на склоне горы. Сюда приходят не только ценители восточных верований, но и любители хорошей архитектуры.

Боливия

Это одна из немногих стран Америки, где большинство населения – индейцы. Немало здесь еще метисов и креолов. Между собой они общаются на испанском языке, но многие владеют еще и английским.

В Боливии очень развит туризм, особенно в горных регионах. Иностранцев здесь встречают ярко: с песнями, народными плясками и громкими вечеринками. Всех подкупают искреннее доброжелательное отношение местных и невероятных видов.

Чили

Как не влюбиться в страну, простирающуюся на многие километры вдоль Тихого океана? Неудивительно, что здесь сильно развит пляжный туризм. Кроме этого, страна славится еще и интересными развлечениями. Здесь чуть ли не на каждом шагу находятся пабы с живой музыкой и крепкими напитками. Но надо быть осторожными, чтобы среди этой феерии не попасть к мошенникам и преступникам, которых здесь немало.

Также большой популярностью пользуются местные парки. Самый большой из них – Метрополитано. Он совмещает зоопарк, ботанический сад и огромные бассейны под открытым небом.

Новая Зеландия

Островная страна настолько красива и необычна, что ее часто выбирают для своих фильмов именитые режиссеры. Так здесь снимали популярную трилогию "Властелин колец". Кстати, здесь есть целый город – Хоббитон – , построенный на огромной территории. Все дома для маленьких фантазийных созданий полностью оснащены. Так что здесь можно прикоснуться к киномиру и почувствовать себя его частью.

Ранее OBOZREVATEL писал о странах Индии, в которые приезжают за поиском дзена.