Над Швецией и Данией заметили уникальное полярное сияние. Фото и видео

В небе над деревней Паяла на северо-востоке Швеции в четверг, 10 февраля, можно было заметить невероятной красоты северное сияние. Кроме того, такое же свечение в этот же день наблюдалось над Данией. Эксперты сообщают, что уникальное явление было вызвано геомагнитной бурей.

Изумрудное свечение двигалось и переливалось. Некоторые свидетели происходящего успели запечатлеть чудо природы на видео и сделать фото. Как сообщает News up 24, геомагнитные бури (штормы) обычно вызываются солнечными вспышками.

Поскольку эти вспышки на самом деле представляют собой мощные выбросы радиации, достигающие атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.

Полярное или северное сияние (Aurora borealis - лат.) – это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, которое сопровождается свечением отдельных участков ночного неба.

Видео дня

Увидеть северное сияние можно с сентября по март, однако именно в зимний период оно наблюдается гораздо чаще. Хотя эксперты отмечают, что порой это явление происходит и в другие месяца, что делает его еще более уникальным.

Двигается оно, поскольку движутся заряженные частицы, проникающие в верхние слои атмосферы.

Отмечается, что лучше всего рассмотреть северное сияние получится в Норвегии, Финляндии, Исландии, Гренландии, Швеции, США, Канаде и России.

Как писал OBOZREVATEL ранее, самый высокий и активный вулкан Европы Этна(остров Сицилия, Италия) неожиданно начал новое извержение. Это случилось поздно вечером 10 февраля в районе юго-восточного кратера на высоте около 2900 метров.