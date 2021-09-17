Билеты, жилье, еда: 7 самых полезных мобильных приложений для туристов

Сегодня обязанности небольшого туристического агентства может взять на себя ваш смартфон. И нет, это не шутка. GPS, калькулятор валют, онлайн и офлайн-карты, путеводители по городу, словари, поиск ночлега и ресторанов – все это и даже больше уже есть в мобильных приложениях. Грамотный набор этих помощников поможет спланировать отпуск "от А до Я" и сэкономить и время и деньги.

OBOZREVATEL подготовил подборку приложений, которые помогут вам наслаждаться отдыхом и тратить минимум усилий на организацию путешествия.

Суть этих приложений простая – вы ищете нужный билет и бронируете его. Отличие заключается лишь в том, на каких условиях выбраны вами сервисы договорились с авиаперевозчиками. Загружайте эти мобильные приложения и ищите в них лучшие предложения.

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Это платформа, благодаря которой можно найти автомобильных попутчиков или путешествовать на автобусе (международном или междугородном). Для этого нужно выбрать дату поездки, место отправления и прибытия. Готово!

Благодаря приложению Blablacar водители и пассажиры могут вместе путешествовать и делить пополам расходы на поездку. Здесь можно забронировать место не только в авто, но и на автобусе, и доехать с комфортом до самых отдаленных уголков страны. Платформа действует в 22 странах мира.

Скачать: iOS, Android.

На Rentalcars туристы арендуют авто в более 49 000 локациях по всему миру. Это прекрасная возможность для тех, кто любит комфортные путешествия по собственному маршруту. Воспользуйтесь простым поиском по карте в приложении: найдите ближайшее место аренды авто и создайте заказ.

Обратите внимание – в каждой стране могут действовать свои условия аренды и оплаты авто. Поэтому советуем заранее ознакомиться с ними, чтобы потом не возникло вопросов или недоразумений. Кроме того, нужно обязательно иметь с собой водительское удостоверение. Проверьте, действует ли оно в стране, где планируете отдохнуть.

Скачать: iOS, Android.

В этом приложении можно арендовать номера в гостиницах. И чем ближе дата заселения, тем ниже цена! Эта платформа доступна в более 450 городах в мире. Hotel Tonight отличается от Booking и Airbnb ставкой на срочность. Забронировать отель за неделю до отпуска у вас не получится. А если нужно найти номер "здесь и сейчас" – это удачная альтернатива приложениям-аналогам.

Скачать: iOS, Android.

Этот сервис – настоящая находка для туристов! Здесь можно бесплатно узнать, сколько в среднем тратит житель выбранной вами местности (страны или города). Интерфейс понятен на интуитивном уровне. Вы сможете прицениться, сколько денег понадобится на трехдневный или недельный отпуск. Здесь есть все: средняя цена на жилье, питание, такси, коммунальные платежи и многое другое.

Ссылка на сайт.

В этом приложении собрана вся необходимая информация о странах, городах и места, которые обязательно стоит посетить. Туристы могут спланировать поездку, ознакомиться с местными достопримечательностями и забронировать номер в отеле или столик в ресторане. Определиться с выбором мест помогут отзывы пользователей TripAdvisor.

Скачать: iOS, Android.

Все, что вам нужно для пользования этим приложением, – указать город для путешествия, дату и планы на отдых (пляж, купание, бег и т.д.). Проанализировав эти данные, приложение сгенерирует список вещей, которые вам понадобятся во время отпуска. Некоторые из пунктов в списке можно удалить, а вещи, которых нет, — добавить. Во время упаковки чемодана отмечайте в приложении предметы, которые уже взяли с собой. Так вы точно ничего не забудете.

Скачать: iOS, Android.

С этими мобильными приложениями вы убедитесь, что продумать качественную программу для отдыха за рубежом не так сложно и вполне реально.