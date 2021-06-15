Медузы есть, туристов мало: что происходит на украинских курортах. Фото и видео

Чистое море, жаркое солнце, песочный пляж и комфортный отель – залог удачного отдыха. Украинцы все чаще выбирают тур в солнечные страны за рубежом, ведь летом в 2021 году погода на Черном и Азовском морях прохладная, чтобы купаться и загорать.

В Украине туристы жалуются на заоблачные цены, дождь и холодную воду. OBOZREVATEL собрал видео отдыхающих, которые приехали на Азовское море. В некоторых частях побережья уже в июне появились медузы.

В Бердянске 13 июня туристы находили стаи маленьких медуз на Азовском побережье. На Youtube-канале PRO Бердянск показали несколько морских обитателей, которых нашли вдоль береговой линии города. Местные и отдыхающие обсуждают медуз в соцсетях, ведь обычно они появлялись в море ближе к августу. В июне температура воздуха возле Средней косы колеблется от +20 до +25 градусов, также возможен кратковременный дождь. Вода прогрелась до +22 градусов.

Видео дня

В городе Геническе на пляже Генической Горки вода нагрелась до +23 градусов. Эту часть Азовского побережья называют "детское море", ведь здесь на расстоянии 50 – 100 метров от берега глубина моря не более 1,5 метра. Медуз на Арабатской стрелке нет.

Территория Генгорки подходит для отдыха с детьми, ведь на берегу есть множество развлечений с надувными горками и батутами. Местные катают туристов на "бананах", катамаранах и других аттракционах. Погода в начале лета теплая, но ветреная. В июне температура воздуха колеблется от +18 до +25 градусов.

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