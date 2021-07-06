Медуз и морских блох нет, но запах как на ферме: турист назвал главный минус отдыха в Скадовске

Популярный тревел-блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Скадовске (Херсонская область) на Черном море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, есть ли в воде морские блохи и медузы, а также сделал короткий обзор цен на питание.

Панюта предупредил туристов, которые собираются на отдых в Скадовск, что на побережье есть очень много морской травы "камки" – она выделяет очень неприятный запах. Соответствующее видео блогер опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Горы камки – один из главных атрибутов отдыха в Скадовске, – рассказывает блогер на камеру. – Море здесь быстро прогревается, волн нет – это изумительная среда для размножения камки".

Видео дня

По словам Евгения, центральный пляж в Скадовске чистят, достают камку из моря, складывают в кучки и вывозят, но не очень часто. "Мы видели, как на территорию пляжа приезжала техника, грузила ее и увозила, но не очень спешно. За все время мы заметили, что убрали только две такие кучки, – комментирует блогер. – У этой камки специфический запах, когда она начинает гнить. Такое впечатление, что ты находишься на ферме. Но по этому поводу мнения разнятся. Люди говорят, что в Скадовске воздух насыщен полезными микроэлементами. Хотя мне как рядовому отдыхающему это не очень по душе".

Стоит отметить, что на курорте есть кафешки, точки фастфуда и разнообразные торговые точки, где можно купить матрасы, одежду, еду, сувениры.

Шаурма стоит от 75 грн, шашлык свиной (100 г) – 50 грн, пицца "Четыре сезона" (30 см) – 165 грн. Хорошо развита инфраструктура – на пляже стоят теневые навесы, шезлонги, кабинки для переодевания, ветрозащита. При этом медуз и морских блох нет.

"Море чистое – медуз и блох я не заметил. Вода – кайф и наслаждение, – рассказывает автор ролика. – Мне рассказывали, что в Скадовске натянули сетку от медуз. Я, конечно, пытался ее разглядеть. Лично не увидел, потому не знаю, насколько это правда".

По словам блогера, людей на пляже предостаточно.

В конце видео он попросил местную жительницу назвать главные плюсы и минусы отдыха в Скадовске. "Сюда приезжают с детьми для оздоровления, а также те, кто не умеет плавать, – рассказывает она. – Большой плюс – зеленая набережная. Минус – большое количество камки и бетонное ограждение, отделяющее пляж от моря. Когда дождь, вода на пляже задерживается".

Напомним, ранее блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.

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