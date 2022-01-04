Ложка в небе. В Израиле фотограф зафиксировал уникальное явление

Фотограф из Израиля Альберт Кешет сделал уникальный снимок, на котором запечатлел стаю птиц, образующих в небе ложку с горкой сахара. Такое редкое явление называется мурмурацией – тысячи скворцов формируют в полете динамичные фактурные фигуры.

Неповторимыми кадрами их автор поделился на личной странице в Instagram. Изданию ВВС фотограф рассказал, как ему удалось поймать в объектив такую необычную картинку.

Кешет признался, что за 10 лет работы и путешествий в разные уголки мира, ему еще ни разу не удавалось увидеть нечто подобное. В профиле фотографа можно встретить различные изображения птиц, однако стаю в форме ложки ему удалось запечатлеть впервые.

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Чтобы получить уникальные кадры, Альберту понадобилось около шести часов наблюдений и съемок.

"В один момент скворцы начали подниматься в небо и танцевать. К моему огромному удивлению, всего за пять секунд скворцы сформировали ложку. Они держали ее несколько секунд, а затем форму сменили на изогнутую ложку - такую, какой славится Ури Геллер", – восхищенно сообщил мастер журналистам.

Ури Геллер – всемирно известный иллюзионист и фокусник, который прославился благодаря тому, что сгибал ложки и другие предметы из стали или металла. Его так сильно впечатлили снимки своего соотечественника, что он опубликовал их у себя в профиле.

"Это феноменальный снимок фотографа-натуралиста Альберта Кешета. Он запечатлел стаю скворцов, которые летают и кружатся по небу в красивой форме изогнутой ложки с сахаром. Это отличный подарок на мой 75-й день рождения. Спасибо, Альберт", – прокомментировал публикацию иллюзионист.

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