Кошерный McDonald's и цветочные автоматы: чем удивляет туристов Израиль

Пустынная страна с давней историей и святыми местами ежегодно встречает миллионов туристов. Она открыта для представителей разных культур, национальностей и религий. Так что сюда приезжают далеко не только христиане. И большинство иностранцев очень удивляются особенностям обыденной жизни в этой стране.

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Кошерный McDonald’s

В Израиле работает более 40 ресторанов McDonald's с кошерной едой. Это постное меню, из которого изъяты мясо, молочные продукты, пиво и квас. Интересно, что единственное подобное заведение этой сети вне еврейской страны находится в Аргентине.

Высокие цены

Израиль – одна из самых дорогих стран мира. Практически все ее жители имеют стабильную работу или занимаются бизнесом. Малоимущим гражданам государство выплачивает помощь. Но прожить на нее невозможно, если нет другого дохода. Таким образом, власть стимулирует всех граждан зарабатывать собственными силами. Надо признать, что этот метод работает.

Особые знаки на дорогах

Будьте осторожны, садясь за руль в Израиле. Практически все водители здесь соблюдают правила дорожного движения. Однако в этой стране нет знака "STOP". Вместо него изображена останавливающая рука.

Социальная реклама и благотворительность

В Израиле очень развито гражданское общество. Власти постоянно работают над тем, чтобы жители страны ответственно относились не только к себе, но и к другим. Так повсюду размещена социальная реклама. Например, в Иерусалиме можно увидеть инсталляцию из разбитых автомобилей, поставленных друг на друга в виде бутылки. Так водителям напоминают, что не стоит садиться за руль под хмельком.

А еще здесь практически на всех остановках общественного транспорта установлены ящики для сбора средств на благотворительность.

Много зелени

Израиль расположен в пустыне. Но это не мешает ему иметь много парков и зеленых зон. Местные власти ввели в работу специальную систему полива растений, чтобы они не погибали из-за высокой температуры воздуха. А еще здесь принято высаживать дерево, когда в семье рождается ребенок.

Автоматы с цветами

Это, пожалуй, самая приятная изюминка Израиля. Здесь практически нет больших цветочных лавок, но очень много автоматов с букетами. Работают они следующим образом: нужно просто выбрать нужный товар и оплатить его наличными или картой.

Шаббат для всех

Многие туристы уверены, что их совсем не коснется шаббат. Поэтому они очень удивляются, когда после обеда в пятницу перестает курсировать общественный транспорт, закрываются все магазины и заведения питания. И такая ситуация продолжается до вечера субботы, поэтому к этому нужно быть готовым.

Доброжелательность местных

О манерах жителей Израиля можно говорить долго. Это очень открытые и дружелюбные люди. Итак, если вам понадобилась помощь, нужно только попросить. Не можете найти дорогу? Вас практически за руку отведут в нужное место. Потеряли кошелек? Вам купят билет на автобус. И так во всем.

Никаких бездомных собак на улицах, однако куча кошек

Израильтяне обожают животных. Практически в каждой доме есть любимец, которого воспринимают как равноправного члена семьи. Так что на улицах нет бездомных собак, их сразу кто-то забирает себе. А вот кошек здесь очень много, но всех их подкармливают и, при необходимости, возят к ветеринарам местные жители.

Культура равноправия

Не секрет, что в Израиле власти делают все, чтобы мужчины и женщины имели равные права. И речь не только о зарплате или воинской повинности. Это первая страна, которая на законном уровне запретила участие в модных показах сверххудых моделей. А еще здесь можно изрядно обидеть женщину, уступив ей место в общественном транспорте.

Религиозные браки

Несмотря на прогрессивность, в Израиле все еще существуют исключительно религиозные браки. Если же пара придерживается разных верований, то она должна жениться в какой-нибудь другой стране. На государственном уровне это будет совершенно законным поступком. А еще здесь на свадьбе не обязательно присутствие жениха и невесты, могут быть только их доверенные лица.

Спорт для всех

Жители Израиля уверены, что спортом можно и нужно заниматься в любом возрасте. Здесь очень много легкоатлетов и поклонников других видов двигательной активности. Возможно, благодаря этому страна может похвастаться высокой средней продолжительностью жизни.

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