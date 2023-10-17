'Кому ваши рубли нужны?' Российская туристка посетила Турцию и была шокирована отношением к россиянам

Российская туристка побывала в турецких городах на побережье Средиземного моря – Каш, Калкан, Фетхие, Бодрум – и осталась разочарованной поездкой. "Что, все, Турция больше не для русских?" – возмутилась гражданка страны-террористки, рассказав, что теперь курорт больше ориентирован на гостей из Европы.

Россиянам же в Турции практически нереально поменять рубли на лиры – в обменниках с этого лишь посмеются. Заселиться в отель через российские сервисы для бронирования жилья тоже не удастся. На эти и другие неудобства разъяренная курортница из государства-агрессора пожаловалась пропагандистским СМИ.

Так, россиянка пообщалась с некоторыми турками, которые принимают у себя отдыхающих. Те рассказали, что страна в последнее время пользуется популярностью среди европейцев, поэтому туристический бизнес ориентируется именно на них, а не на россиян, как это было раньше.

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"Весь сервис как будто переориентирован под европейцев, в ресторанах очень много европейской кухни. Когда мы пытались поменять наличные деньги в Бодруме из рублей в лиры, то над нами посмеялись почти во всех обменниках, мол, "да кому ваши рубли тут нужны" – было даже обидно такое услышать. Мы все равно смогли обменять деньги, правда по курсу в два раза выше, и лишь в одном месте. Но вывод сделали", – пожаловалась туристка.

Столкнулась россиянка с проблемами и во время бронирования отельного номера через российский сервис "Островок". После нажатия кнопки "забронировать" оплата не прошла, зато появилось уведомление, что нужно подождать 10 минут, пока якобы идет проверка доступных мест.

"Я решила ускорить процесс, так как спустя обещанных 10 минут ничего не произошло, приехала на ресепшен, показываю администратору сообщение, а он говорит: "Ни про какой островок мы не знаем, у нас только Booking работает". Тогда мы просидели в холле отеля несколько часов, поддержка "Островка" так ничего и не отправила, но, получается, что коммуникации не налажены", – рассказала недовольная дамочка.

А еще россиянка не смогла посетить экскурсии, поскольку все они были на английском языке.

Напомним, это далеко не первый случай, когда россияне жалуются на отдых в Турции. Одного из российских туристов в Стамбуле обидел таксист – он обзывал россиян "ужасными извергами" и угрожал полицией. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские туристы в Европе прибегают к позорным проделкам – притворяются украинскими беженцами, с целью получить бесплатные еду, одежду, деньги или любую другую помощь.

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