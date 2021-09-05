Скрытые доплаты: как не потратить больше при покупке тура за границу

Скрытые доплаты – то, что может испортить настроение любому туристу. И особенно, когда речь о туре, особенно с отметкой all incluisive.

О том, когда путешественникам приходится доплачивать в отелях и при бронировании туров за границу, узнала для OBOZREVATEL путешественница и бизнес-коуч Кристина Яцко.

По словам Кристины, часто у туристов возникают скрытые доплаты во время заселения в отели. К примеру, некоторые путешественники сталкивались с дополнительной оплатой за сейф в номере вне зависимости от того, пользуетесь вы им или нет (есть отели, которые берут от 1 до 5 долларов в день за наличие сейфа)

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Кроме того, дополнительно нужно оплачивать за размещение домашних животных в номере.

"Плата за размещение домашних животных в номере понятна – требуется дополнительное оборудование и уборка, но в некоторых случаях за эту услугу нужно платить от 50 до 150 долларов. Если вы планируете ехать в отель со своим любимцем, то заранее уточните цену в отеле, чтобы на месте не разочароваться от большой доплаты", – говорит Кристина.

Также туристу необходимо дополнительно оплатить сборы за интернет (некоторые отели могут брать за услугу wi-fi от 10 до 30 долларов в день) и за хранение багажа (могут потребовать 5 долларов).

Кроме того, во время отдыха за границей в некоторых странах нужно дополнительно оплачивать курортный сбор.

"Курортный сбор может быть двух видов: государственный или местный (непосредственно отеля) – тогда в его стоимость входят дополнительные опции: пользование бассейном, пляжем и т.д. Если вы не будете пользоваться какими-то услугами, иногда от этого сбора можно отказаться", – рассказывала Яцко.

Скрытые доплаты могут появиться и при бронировании тура за границу онлайн. Во время поиска путевки и уже при самом бронировании цены на отдых очень сильно отличаются – в основном идет дополнительная оплата за рейс.

К примеру, вбиваем в Google запрос "купить тур в Турцию", переходим на сайт одного из туроператоров. Отдых в 5 звездочном отеле Labranda Alantur (all inclusive) в турецкой Аланье с 22 по 28 сентября (2 взрослых и 1 ребенок) на неделю – стоит 28 263 грн.

При бронировании тура в личном кабинете нужно выбрать время вылета, и вот после этого стоимость путевки меняется – появляется доплата за выбранный рейс в 1947 грн в одну сторону, и такая же в другую. В конечном итоге, сумма тура уже выходит 32 156 грн.

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