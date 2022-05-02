'Как быть за границей русским?!' Российский блогер Сергей Кутовой не смог поехать на отдых в Дубай из-за санкций

Известный российский блогер Сергей Кутовой пожаловался подписчикам, которых у него больше 3 миллионов, что не может из-за санкций полететь на отдых в Дубай. У знаменитости не получилось забронировать необходимый отель, поскольку заплатить за него можно исключительно криптовалютой.

Невозможность дорого отдохнуть, как выразился контент-мейкер, вызвала у него депрессию и апатию. Об этом Кутовой рассказал в своих Instagram-stories.

"Я занял денег. У меня была вся сумма наличкой. Закинул на карту. Стал оплачивать отель, который я хочу посетить уже третий год... Но оплатить Дубай не смог. Никак. Без вариантов. Оказывается, отел можно оплатить только криптой. У меня было столько злости и гнева", – сообщил блогер.

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Помочь Сергею не смогли и товарищи, которые занимаются цифровой валютой – у кого-то не получилось, а кому-то не хватило суммы на люксовый номер.

"А там нам деньги понадобятся? Как быть за границей русским?! Там тоже только криптой?" – пытался получить ответы на многочисленные вопросы блогер.

С отчаянием Кутовой констатировал, что придется забыть о Дубае и оставаться в России.

Отметим, Сергей Кутовой прославился в Интернете как блогер-мотиватор с инвалидностью. В 2013 году, за месяц до школьного выпускного, парень попал в серьезное ДТП. После 10 дней комы россиянин очнулся без ноги – ее пришлось ампутировать. Несмотря на сложную жизненную ситуацию, Сергей не отчаялся. Он начал заниматься спортом, скинул 50 кг и решил делиться своей историей с людьми в соцсетях. В восстановлении ему помогал брат и любимая девушка. За пять лет блогер набрал 3 млн подписчиков и стал героем документального фильма "Я выше всех. История братьев Кутовых".

Как писал OBOZREVATEL ранее, российская блогерша Анастасия Павликова, которая вместе с дочерью Оливией выехала в Таиланд, пожаловалась, что с ее ребенком не хотят играть из-за национальности. По словам женщины, другой ребенок оправдывался тем, что не знает русского языка.