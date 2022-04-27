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"Ай донт спик рашн!" Российская блогерша пожаловалась, что в Таиланде ребенку запретили играть с ее дочкой из-за национальности

Макс Карпенко
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'Ай донт спик рашн!' Российская блогерша пожаловалась, что в Таиланде ребенку запретили играть с ее дочкой из-за национальности

Российская блоггерша Анастасия Павликова, которая вместе с дочерью Оливией выехала в Таиланд, пожаловалась, что с ее ребенком не хотят играть из-за национальности. По словам женщины, другой ребенок оправдывался, что не знает русского языка.

Павликова на своей странице в Instagram рассказала, что сначала к Оливии подошла девочка и спросила по-русски, можно ли подружиться с ребенком. Немного погодя мама другой девочки подошла и забрала своего ребенка за руку прочь от россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Блогерша рассказала, что после этого она с дочерью подошли к девочке спросить, что случилось, а она сказала, что не понимает русского языка. В то же время мама другой девочки показывала рукой своему ребенку, чтобы она отошла от россиян.

Видео дня
Российская блоггерша со своей дочерью Оливией.

"Это же дети. Ужасно. Это же дети, так не должно быть", – жалуется Павликова и подчеркивает, что не поддерживает войну в Украине.

На момент публикации новости сторис на странице блоггерши не было, однако видео с ними опубликовали в Telegram-канале "Боже, какое кончено!".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Майорке российские граждане стали жаловаться на дискриминацию. Они возмущаются отношением к себе – на домах рисуют разные граффити, начал действовать запрет на посещение салонов красоты, а также российских детей исключили из внеклассных занятий.