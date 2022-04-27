'Ай донт спик рашн!' Российская блогерша пожаловалась, что в Таиланде ребенку запретили играть с ее дочкой из-за национальности

Российская блоггерша Анастасия Павликова, которая вместе с дочерью Оливией выехала в Таиланд, пожаловалась, что с ее ребенком не хотят играть из-за национальности. По словам женщины, другой ребенок оправдывался, что не знает русского языка.

Павликова на своей странице в Instagram рассказала, что сначала к Оливии подошла девочка и спросила по-русски, можно ли подружиться с ребенком. Немного погодя мама другой девочки подошла и забрала своего ребенка за руку прочь от россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Блогерша рассказала, что после этого она с дочерью подошли к девочке спросить, что случилось, а она сказала, что не понимает русского языка. В то же время мама другой девочки показывала рукой своему ребенку, чтобы она отошла от россиян.

Видео дня

"Это же дети. Ужасно. Это же дети, так не должно быть", – жалуется Павликова и подчеркивает, что не поддерживает войну в Украине.

На момент публикации новости сторис на странице блоггерши не было, однако видео с ними опубликовали в Telegram-канале "Боже, какое кончено!".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Майорке российские граждане стали жаловаться на дискриминацию. Они возмущаются отношением к себе – на домах рисуют разные граффити, начал действовать запрет на посещение салонов красоты, а также российских детей исключили из внеклассных занятий.