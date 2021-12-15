Италия закрыла границы даже для вакцинированных украинцев: все подробности

Правительство Италии приняло решение исключить Украину из списка D с 15 декабря 2021 года и внести страну в список Е до 31 января 2022 года. Таким образом, украинских путешественников, которые посещают Италию в "необязательных целях" впускать не будут даже при наличии прививок против COVID-19.

Соответствующий приказ разместило издание Orizzonte Scuola. Отмечается, что туристы из Украины с сертификатом вакцинации и отрицательным тестом могли въезжать в Италию без прохождения самоизоляции до 15 декабря, а теперь украинские туристы обязаны по прибытию отправиться на самоизоляцию 10 дней.

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Кроме того, итальянские круизные компании будут отказывать в посадке на лайнер в портах Италии пассажирам, которые последние 14 дней были в стране из списка Е.

Въезд в Италию разрешен только по особым причинам:

Работа

Причины здоровья

Причины исследования

Абсолютная срочность

Вернуться к месту жительства, дома или места жительства.

В списке Е пересечение итальянской границы в туристических целях запрещено.

Повторный въезд в случае пребывания/транзита в предыдущие 14 дней из-за особых причин разрешается гражданам Италии, ЕС, стран Шенгенской зоны и членам их семей, а также спортсменам, техническим специалистам, официальным лицам соревнований, представителям прессы.

Однако, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.

При пересечении границы, украинцам в течении 14 дней необходимо:

заполнить цифровую форму поиска пассажиров, которая заменяет предыдущее самодекларирование

сдать молекулярный или антигенный мазок в течение 72 часов до въезда в Италию, и получить отрицательный результат. Несовершеннолетние в возрасте до 6 лет освобождаются от сдачи мазка перед отъездом.

уведомить отдел профилактики органа здравоохранения, ответственного за район вашего въезда

добраться до конечного пункта назначения в Италии только на личном транспорте

пройти самоизоляцию по адресу, указанному в Форме поиска пассажиров, в течение 10 дней

пройти дополнительный молекулярный или антигенный мазок в конце 10-дневного периода самоизоляции.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Польша ужесточила правила въезда с 15 декабря 2021 года. Теперь туристы в том числе вакцинированные, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до въезда.