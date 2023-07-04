Хвар и Хуахин: лучшие острова для романтического путешествия

Нет ничего лучше, чем провести романтический отпуск на островах. Только представьте: небольшие домики, белый песок, пение экзотических птиц и вы вдвоем, будто никого вокруг и не существует. Главное правильно выбрать курорт, чтобы вокруг не было шумной толпы, аза место на пляже не пришлось бороться.

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Гренадины

Этот архипелаг со всех сторон окружен тёплыми водами Карибского моря. Он идеально подходит для людей, не любящих скучные однообразные отпуска. Каждый день вы можете выбирать для себя новый курорт, курсируя по 32 островам. Здесь вы найдете и зажигательные вечеринки, и спокойные пляжи, и тропические леса… Все, что заблагорассудится.

Кроме того, на архипелаге хорошо развиты водные виды спорта. Вы можете заняться дайвингом, сноркеллингом, прокатиться на яхте или изучать территорию во время пеших или велопрогулок.

Стоит отметить, что местные островки очень маленькие и практически незаселенные. Самый большой из них – Кариока – насчитывает менее 8 тысяч человек. Практически все они работают в сфере туризма, ведь других занятий здесь просто нет.

Хвар, Хорватия

Наверное, это самый популярный и красивый остров Хорватии. Добираться до него не так уж и трудно: от материковой части страны ежедневно курсирует паром, на котором вы за 2 часа доплывете до райского уголка.

Выбор развлечений здесь очень велик, но начать нужно с изучения центрального города, также называемого Хвар. Здесь вы увидите дворцы и обычные домики в стилях ренессанс и готика, пройдете по узким улицам, сможете зайти в один из ресторанов и отведать невероятные деликатесы.

Далее рекомендуем отправиться в экскурсию по рыбацким поселениям, которые удивят своей красотой. они расположены вдоль береговой линии, поэтому имеют много красивых пляжей и интересных заведений питания.

Если же такие пейзажи вам успеют надоесть, то можно прогуляться по лавандовым полям, которыми покрыта значительная часть острова.

Тасмания, Австралия

Если вы хотите отдохнуть на острове, но лежать часами на пляже – это не о вас, выберите для отпуска Тасманию. Этот живописный штат Австралии удивит вас обилием озер, водопадами, горами, красивыми пешеходными маршрутами, отличным сервисом и вкусным вином местного производства.

На острове действительно есть что посмотреть. Например, здесь расположена старинная тюрьма Порт Артур, по коридорам которой сейчас может пройтись каждый желающий. Для тех, кому по душе более спокойный отдых, можем предложить прогулку по национальным паркам Фрейцинет или Маунт Филд.

На территории Тасмании, как и на острове Хвар, есть много лавандовых полей, красота которых очаровывает с первого взгляда.

Исла Мухерес, Мексика

Скорее всего вы никогда не слышали об этом острове, хотя он пользуется большой популярностью среди европейских и американских туристов. В древности коренное население этого региона – майя – верили, что Исла Мухарес принадлежит богине Икшель, которая могла вылечить от любой болезни.

Сейчас здесь расположены элитные дайвинг-центры и школы, которые организуют погружение рядом с большими рифами. Здесь можно увидеть сотни разных морских созданий.

В общем, остров выбирают через красивые пляжи, относительное спокойствие (по сравнению с соседними курортами здесь практически нет людей), а еще за пейзажи, которые невозможно описать словами.

Хуахин, Французская Полинезия

Как бы вы ни представляли свой идеальный романтический отпуск, этот остров оправдает все ваши надежды. Здесь есть все: от белоснежных пляжей до древних храмов, от тихих уголков среди высоких деревьев до шумных клубов.

А еще на Хуахине очень много активностей. Здесь можно ездить верхом, кататься на велосипеде, погружаться с аквалангом, ходить на экскурсии, знакомиться с местной культурой и посещать разные праздники.

Ла Диг, Сейшельские острова

Это один из немногих курортов мира, где время действительно замирает. Здесь нет автомобильных дорог, развитой инфраструктуры, да и вообще многих благ цивилизации. Но на острове вы действительно сможете отдохнуть душой и телом, прогуливаясь по тихим дорожкам, лежа на одном из десятков красивых пляжей или же отправившись на соседние курорты, где есть много разных развлечений.

Кауаи, США

Этот остров создан для любителей гастрономического туризма. Местная кухня может поразить даже самых взыскательных гурманов. Она сочетает в себе филиппинские, японские, гавайские и корейские кулинарные традиции, так что вы точно найдете блюдо, которое вас сможет покорить.

Да и развлечений здесь немало. Поэтому направление подойдет как для спокойного, так и для активного отдыха.

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