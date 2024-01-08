Храмы РПЦ, матрешки и Кремль. Украинка на Кипре арендовала жилье со следами 'русского мира': реакция владелицы ее удивила

Украинская туристка сняла жилье неподалеку от курортного города Ларнака на Кипре, а попав внутрь, увидела там немало следов "русского мира". В частности, на холодильнике висели магниты с изображением Кремля, российских храмов и матрешек.

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Украинка пообщалась с владельцами апартаментов, чтобы понять, собственноручно ли они "украсили" свой дом такими элементами. Их ответом, а также своими впечатлениями женщина поделилась в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA.

Как выяснилось, магниты в квартире оставляли бывшие постояльцы из страны-террористки. А вот владельцами жилья оказалась пара эмигрантов – беженец из оккупированной Турцией части Кипра и его жена из Литвы.

Что неприятно поразило украинскую туристку, так это то, что магнитом с фотографией Красной площади была прикреплена пятигривенная купюра с изображением Богдана Хмельницкого. Когда владельцы жилья поняли, что имеют дело с украинкой, торопливо убрали банкноту в другое место. А вот магниты с Кремлем и матрешками трогать не стали. Тогда наша соотечественница решила напрямую спросить, какое отношение у владельцев квартиры к россиянам.

"Русских туристов до сих пор много, но я считаю, что все приезжающие на Кипр россияне выступают против войны", – процитировала владелицу жилья украинка.

Эмигрантка из Литвы, по словам туристки, также отметила, что Кипр принял много украинских беженцев после 24 февраля "обеспечив им хорошие условия для жизни". Впрочем, украинке показалось сомнительным, что владельцы переспрашивают у всех своих постояльцев из России, какую они имеют позицию касательно войны.

"Сомнительно, что владельцы спрашивают у российских клиентов об их позиции относительно войны перед тем, как принять их как клиентов, и все, что имеет значение – это рубли, которые они оставляют там, давая небольшую подачку нуждающимся украинцам, чтобы облегчить свою совесть, поэтому что они знают, на чьей стороне правда", – прокомментировала украинка.

Также женщина поделилась, что на следующий день арендовала жилье на том же сервисе для бронирования уже на другом конце Кипра – городе Пафос. Там она также решила поинтересоваться у владельцев, принимают ли они туристов из РФ, и если да, то на каких условиях. Хозяинами на этот раз оказались поляки. Они, в отличие от предыдущих коллег, заверили, что российские туристы есть, однако их не так много – "в основном это россияне, которые являются резидентами Кипра".

"Комментировать, правильно ли сдавать жилье гражданам страны-агрессорки, владельцы жилья отказались. Еще раз можно сделать вывод, что среди европейцев продолжает бурлить мнение, будто только Путин – плохой, а вот россияне – хорошие, и что они также только жертвы в данной ситуации и нуждаются в поддержке", – поделилась с нами своими наблюдениями украинка.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинка попала в неприятную ситуацию во время своего рабочего визита в Осло, Норвегию. Женщина арендовала квартиру в центре столицы, воспользовавшись услугами известной платформы по поиску жилья, но попав внутрь, была шокирована "пророссийским интерьером" апартаментов. В частности, там ее встретил бюст Ленина, а спать ей предложили на кровати с изображением матрешек.

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