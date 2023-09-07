Бюст Ленина и постель с матрешками: в центре Осло украинка случайно сняла квартиру у фаната Путина. Фото

Украинка по имени Ирена попала в неприятную ситуацию во время своего рабочего визита в Осло, Норвегия. Женщина арендовала квартиру в центре столицы, воспользовавшись услугами известной платформы по поиску жилья, но, попав внутрь, была шокирована "пророссийским интерьером" апартаментов.

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Так, на подоконнике украинка увидела бюст российского вождя Владимира Ленина, а спать ей предложили на постели с изображением матрешек. Подробностями и фотографиями Ирена поделилась в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

На снимках жилья, обнародованных на сайте, намеков на то, что квартира принадлежит фанату Путина, не было. Присмотревшись, можно разглядеть статуэтку на подоконнике за занавеской, однако догадаться, что это бюст Ленина – нереально. Единственное, что смутило украинку на фото, – это ковер, но остальные условия ее устраивали, поэтому она и согласилась на аренду. Стоит отметить, что путешествовала Ирена не сама, а с двумя детьми.

"Заселилась поздно вечером, и каково же было мое удивление, когда расстелила кровать, а там постель с матрешками! Утром, заварив кофе и открыв шторы в гостиной, я увидела Ленина, который смотрел на меня с подоконника в своей бронзовой скульптуре", – рассказала женщина.

На сообщения шокированного арендатора владелец нагло не отвечал, что показалось украинке странным и неуважительным.

"Наверное, посчитал мой вопрос некорректным. Но сдавать жилье с традиционными атрибутами России считаю не только неправильным, и не потому что я украинка, а потому что пропагандировать культуру агрессора, который 1,5 года ведет войну в центре Европы, недопустимо", – высказалась Ирена.

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