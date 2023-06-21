Каникулы в Грузии: что посмотреть в живописной стране этим летом
Грузия – страна на пересечении Европы и Азии – славится своей богатой историей, живописными пейзажами и легендарным гостеприимством. Посетив эту страну, вы погрузитесь в уникальную культуру, насладитесь блюдами национальной кухни и отведаете неповторимые вина.
Готовы отправляться в увлекательное путешествие?
Необходимые документы
Для въезда в эту страну нужно иметь только загранпаспорт и страховой полис. С февраля 2023 г. гражданам Украины можно находиться в Грузии до двух лет (при условии, что срок действия паспорта не истечет до выезда).
Как добраться?
Чтобы добраться до гостеприимной Грузии рекомендуем рассмотреть следующие варианты:
- на автомобиле (придется проехать примерно 2500 километров);
- самолетом (из Польши и Румынии большой выбор прямых рейсов, цены от 25$ в одну сторону);
- автобусом (существуют регулярные рейсы из Киева, Одессы и Умани).
Где остановиться
- Тбилиси
Город, который встретит вас с распростертыми объятиями. Расположенная в самом сердце Грузии, столица страны восхищает своими улочками, архитектурой и непредсказуемым характером. С первого шага вы почувствуете ее пульсирующую энергию и смесь традиций и современности, которая придает городу уникальный шарм.
Прогуляйтесь по улицам Тбилиси, где вас очарует мозаика стилей: от средневековых замков до современных сооружений. Полюбуйтесь необычными мостами, поднимитесь на Крепость Нарикала, чтобы насладиться великолепным видом. Обязательно посетите Собор Святого Георгия, присоединитесь к жизни города на бульваре Шота Руставели, где можно перевести дыхание в одном из колоритных кафе и послушать живую музыку.
Что посетить:
- Старый город;
- серные бани;
- крепость Нарикала;
- самый древний храм Тбилиси – Анчисхати;
- храм Метехи;
- мемориал "История Грузии".
- Сванетия
Аутентичный и живописный регион Грузии перенесет вас в прошлое и очарует своей природой. Сванетия известна своими величественными горами, в том числе самой высокой из них – Шхарой (высота 5193 метров).
Этот регион привлекает туристов нетронутыми горными пейзажами, древними монастырями и уникальной культурой. Исследуйте столбчатые башни Ушгули, посетите музеи, где вы узнаете больше о наследии этого края. Отправляйтесь на прогулку к озеру Трилети и полюбуйтесь роскошными пейзажами, которые хочется запечатлеть в памяти навсегда.
Что посетить?
- музей истории и этнографии Сванетии;
- дом-музей Маргиани;
- самое высокогорное село Грузии – Ушгулы;
- село Латали, где находится древняя церковь Святого Георгия.
- Кахетия
Один из самых привлекательных регионов Грузии, славящийся своей винодельческой традицией и непревзойденными горными хребтами. Кахетия – это место, где вкусы, ароматы и история переплетаются, создавая незабываемую атмосферу.
Посетите подлинные винодельни, где для вас проведут экскурсию и дегустацию лучших грузинских вин. Попробуйте Саперави, Ркацители или Киндзмараули и познакомьтесь с секретами, передающимися из поколения в поколение. Прогуляйтесь по древним монастырям и окунитесь в медитативную атмосферу этих святынь. Насладитесь панорамным видом с холма Сигнаги, который не зря называют "верандой Кахетии".
Что посетить?
- город Телави – душа и сердце Кахетии;
- город Сигнахи очарует вас пейзажами Алазанской долины;
- монастырь Давид-Гареджи;
- Лагодехский заповедник.
- Кутаиси
Город в западной части Грузии, история которого начинается с древних времен. Кутаиси поразит вас своим невероятным прошлым и пленит радушной атмосферой.
Посетите одну из старейших достопримечательностей региона – Кутаисскую академию, основанную еще в V веке. Обратите внимание на экскурсию к храму Баграта, датируемому XI веком и поражающему своей красотой и величеством. Отправьтесь на прогулку в парк Сатаплия, где вы сможете посетить палеонтологический музей и увидеть огромные следы динозавров, что делает это место уникальным.
Что посмотреть?
- Гелатский монастырь;
- Мартвильский каньон, где вы сможете поплавать на лодке, любуясь каскадными водопадами;
- каньон Окаце;
- водопад Кинчха.
Грузинская кухня
Еще одна веская причина посетить Грузию – неповторимая национальная кухня. Она насчитывает сотни блюд, каждое из которых – настоящий шедевр кулинарии. Мы составили список с пяти позиций, которые обязательно советуем попробовать.
- Хачапури
Одно из самых известных грузинских блюд, отличающееся формой и начинкой в зависимости от региона. Каждый вариант этой выпечки включает сыры и различные добавки, такие как шпинат, грибы или яйца. Рекомендуем попробовать все!
- Хинкали
Традиционные грузинские пельмени оригинальной формы, наполненные мясом и приправленные ароматными специями. Есть их нужно руками.
- Мцвади
Легендарный грузинский шашлык из маринованного мяса, который готовят на огне из виноградной лозы. Свинину, баранину или телятину предварительно заливают сухим вином с добавлением специальных специй.
- Харчо
Густой и сытный суп из говядины, обладающий насыщенным вкусом и незабываемым ароматом. Главным секретным ингредиентом является специально высушенное на солнце сливовое пюре с ткемали. Наслаждаться блюдом можно практически в любом кафе.
- Чурчхела
Десерт – визитная карточка страны. Лакомство не только вкусное, но и полезное. Ведь в его состав входят только натуральные продукты: грецкий орех, фундук и виноградный сок. Кстати, чурчхела является популярным сувениром, которым можно порадовать себя и родных.
Грузия имеет все, чтобы удовлетворить ваши туристические желания. Разделите ее тайны, погрузитесь в многогранность ее культуры и почувствуйте теплое гостеприимство грузинского народа. Путешествие к туристическим жемчужинам Грузии будет незабываемым и принесет вам неповторимые впечатления!
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