Каникулы в Грузии: что посмотреть в живописной стране этим летом

Грузия – страна на пересечении Европы и Азии – славится своей богатой историей, живописными пейзажами и легендарным гостеприимством. Посетив эту страну, вы погрузитесь в уникальную культуру, насладитесь блюдами национальной кухни и отведаете неповторимые вина.

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Необходимые документы

Для въезда в эту страну нужно иметь только загранпаспорт и страховой полис. С февраля 2023 г. гражданам Украины можно находиться в Грузии до двух лет (при условии, что срок действия паспорта не истечет до выезда).

Как добраться?

Чтобы добраться до гостеприимной Грузии рекомендуем рассмотреть следующие варианты:

на автомобиле (придется проехать примерно 2500 километров);

самолетом (из Польши и Румынии большой выбор прямых рейсов, цены от 25$ в одну сторону);

автобусом (существуют регулярные рейсы из Киева, Одессы и Умани).

Где остановиться

Тбилиси

Город, который встретит вас с распростертыми объятиями. Расположенная в самом сердце Грузии, столица страны восхищает своими улочками, архитектурой и непредсказуемым характером. С первого шага вы почувствуете ее пульсирующую энергию и смесь традиций и современности, которая придает городу уникальный шарм.

Прогуляйтесь по улицам Тбилиси, где вас очарует мозаика стилей: от средневековых замков до современных сооружений. Полюбуйтесь необычными мостами, поднимитесь на Крепость Нарикала, чтобы насладиться великолепным видом. Обязательно посетите Собор Святого Георгия, присоединитесь к жизни города на бульваре Шота Руставели, где можно перевести дыхание в одном из колоритных кафе и послушать живую музыку.

Что посетить:

Старый город;

серные бани;

крепость Нарикала;

самый древний храм Тбилиси – Анчисхати;

храм Метехи;

мемориал "История Грузии".

Сванетия

Аутентичный и живописный регион Грузии перенесет вас в прошлое и очарует своей природой. Сванетия известна своими величественными горами, в том числе самой высокой из них – Шхарой (высота 5193 метров).

Этот регион привлекает туристов нетронутыми горными пейзажами, древними монастырями и уникальной культурой. Исследуйте столбчатые башни Ушгули, посетите музеи, где вы узнаете больше о наследии этого края. Отправляйтесь на прогулку к озеру Трилети и полюбуйтесь роскошными пейзажами, которые хочется запечатлеть в памяти навсегда.

Что посетить?

музей истории и этнографии Сванетии;

дом-музей Маргиани;

самое высокогорное село Грузии – Ушгулы;

село Латали, где находится древняя церковь Святого Георгия.

Кахетия

Один из самых привлекательных регионов Грузии, славящийся своей винодельческой традицией и непревзойденными горными хребтами. Кахетия – это место, где вкусы, ароматы и история переплетаются, создавая незабываемую атмосферу.

Посетите подлинные винодельни, где для вас проведут экскурсию и дегустацию лучших грузинских вин. Попробуйте Саперави, Ркацители или Киндзмараули и познакомьтесь с секретами, передающимися из поколения в поколение. Прогуляйтесь по древним монастырям и окунитесь в медитативную атмосферу этих святынь. Насладитесь панорамным видом с холма Сигнаги, который не зря называют "верандой Кахетии".

Что посетить?

город Телави – душа и сердце Кахетии;

город Сигнахи очарует вас пейзажами Алазанской долины;

монастырь Давид-Гареджи;

Лагодехский заповедник.

Кутаиси

Город в западной части Грузии, история которого начинается с древних времен. Кутаиси поразит вас своим невероятным прошлым и пленит радушной атмосферой.

Посетите одну из старейших достопримечательностей региона – Кутаисскую академию, основанную еще в V веке. Обратите внимание на экскурсию к храму Баграта, датируемому XI веком и поражающему своей красотой и величеством. Отправьтесь на прогулку в парк Сатаплия, где вы сможете посетить палеонтологический музей и увидеть огромные следы динозавров, что делает это место уникальным.

Что посмотреть?

Гелатский монастырь;

Мартвильский каньон, где вы сможете поплавать на лодке, любуясь каскадными водопадами;

каньон Окаце;

водопад Кинчха.

Грузинская кухня

Еще одна веская причина посетить Грузию – неповторимая национальная кухня. Она насчитывает сотни блюд, каждое из которых – настоящий шедевр кулинарии. Мы составили список с пяти позиций, которые обязательно советуем попробовать.

Хачапури

Одно из самых известных грузинских блюд, отличающееся формой и начинкой в зависимости от региона. Каждый вариант этой выпечки включает сыры и различные добавки, такие как шпинат, грибы или яйца. Рекомендуем попробовать все!

Хинкали

Традиционные грузинские пельмени оригинальной формы, наполненные мясом и приправленные ароматными специями. Есть их нужно руками.

Мцвади

Легендарный грузинский шашлык из маринованного мяса, который готовят на огне из виноградной лозы. Свинину, баранину или телятину предварительно заливают сухим вином с добавлением специальных специй.

Харчо

Густой и сытный суп из говядины, обладающий насыщенным вкусом и незабываемым ароматом. Главным секретным ингредиентом является специально высушенное на солнце сливовое пюре с ткемали. Наслаждаться блюдом можно практически в любом кафе.

Чурчхела

Десерт – визитная карточка страны. Лакомство не только вкусное, но и полезное. Ведь в его состав входят только натуральные продукты: грецкий орех, фундук и виноградный сок. Кстати, чурчхела является популярным сувениром, которым можно порадовать себя и родных.

Грузия имеет все, чтобы удовлетворить ваши туристические желания. Разделите ее тайны, погрузитесь в многогранность ее культуры и почувствуйте теплое гостеприимство грузинского народа. Путешествие к туристическим жемчужинам Грузии будет незабываемым и принесет вам неповторимые впечатления!

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