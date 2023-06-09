Германия за 5 дней: лучшие направления для короткого путешествия

Германия – невероятно красивая страна с множеством исторических достопримечательностей, природных заповедников, необычных городов и ярких фестивалей. Сюда приезжают ради получения новых эмоций. Однако иногда времени не так много, чтобы насладиться этой страной по полной. На какие направления стоит обратить внимание, если в вашем распоряжении всего 5 дней.

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Штутгарт

Этот старинный город точно удивит вас количеством парков. Он по праву считается самым зелёным населенным пунктом Германии. Но не ради эко-туризма иностранцы приезжают в Штутгарт. Именно здесь началась история известных автомобильных марок Mercedes-Benz, Maybach и Porsche. В подтверждение этому здесь находятся их музеи с уникальными экспонатами.

А еще этот город расположен в одном из самых известных винодельческих регионов в Германии. Так что грех не попробовать местные алкогольные напитки, которые поразят вас насыщенным вкусом и разнообразием сортов. Конечно же, здесь есть и музей, посвященный этому промыслу.

Также не забудьте осмотреть и другие достопримечательности Штутгарта:

Дворцовую площадь (здесь расположен Новый дворец, Старый замок, колонна и несколько фонтанов);

Музей искусств;

Людвигсбургскую резиденцию, рядом с которой находится роскошный сад, а внутри – несколько музеев;

Вюртембергскую земельную библиотеку, вмещающую 15 тысяч рукописей, 35 тысяч древних писем и 19 тысяч печатных Библий.

Кроме того не упустите возможность просто погулять по городу. Его виды заслуживают вашего внимания.

Дрезден

В Дрезден можно приезжать десятки раз и постоянно находить для себя что-нибудь новое. Это город контрастов, соединивший в себе красивую архитектуру разных эпох, древние соборы, современные районы, дворцы, галереи, площади…

Однако, если вы имеете всего 5 дней и посетили этот город впервые, то начните знакомство со следующих достопримечательностей:

Терраса Брюля – длинная набережная, простирающаяся вдоль реки Эльбы. Это место обожают жители Дрездена за спокойную атмосферу и невероятные виды;

дворец Цвингер, внутри которого разместились картинная галерея, Оружейная палата и несколько музеев;

Княжеская процессия – это панно, украшающее одну из стен замка-резиденции королей. Для создания этого произведения искусству понадобилось 25 тысяч плиток.

Лейпциг

Еще один небезызвестный немецкий город привлекает внимание туристов большим количеством достопримечательностей, баров с крафтовым пивом и других интересных локаций. Это направление подойдет тем, кто любит совмещать культурный отдых с развлечениями.

Не секрет, что Лейпциг богат историческими достопримечательностями. Самые известные из них точно стоит увидеть:

старая Ратуша – это классическая средневековая постройка, которая есть во многих городах Европы. Она же считается самым красивым сооружением эпохи Ренессанса в Германии;

церковь Святого Николая, в которой проходят удивительные вечера органной музыки;

Кофф Баум – старейшая кофейня Лейпцига и одна из самых древних в Европе. Она постоянно работает с 1717 года.

Кроме того, в городе много музеев, каждый из которых удивит вас чем-то особенным. А еще здесь расположен отличный зоопарк с большим количеством животных.

Мюнхен

Если среднестатистического человека спросят, с чем у него ассоциируется Мюнхен, вам точно скажут о музеях и пиве. Это неудивительно, ведь речь идет о столице всемирно известной Баварии. Так что в вашем распоряжении будут более 40 музеев, 70 галерей, старинные дворцы и роскошные парки.

Начните свое знакомство с Мюнхеном с посещения следующих локаций:

Старый город стоит посетить, если вы любите прогулки среди исторических достопримечательностей, ведь здесь они на каждом шагу;

Пинакотеки – один из самых известных в мире комплексов картинных галерей, в которых можно увидеть картины Леонардо да Винчи, Рубенса и других художников;

Нимфенбург – дворцовый комплекс, где когда-то была резиденция правящих герцогов.

Хейдельберг

Один из самых романтичных городов Германии считается и ее научным центром. Здесь, среди древних замков, старинных построек и скрытых троп разместились исследовательские центры и известные университеты.

Что тут должны увидеть туристы:

Старый город, соединивший много хорошо сохранившихся барочных сооружений;

Хейдельбергский замок, также называемый самыми известными руинами Германии;

Тропа Философов, ведущая к горе Святых.

В целом же Германия слишком разнообразна, чтобы узнать ее за короткий отпуск. Ее можно исследовать годами, каждый раз посещая новые и новые места.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых красивых туристических направлениях Европы.

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