Город, где нельзя умирать: как живут люди на самом краю света

Лонгьир – небольшое норвежское поселение на архипелаге Шпицберген. Здесь проживает чуть больше 2 тысяч человек, но город все же славится на весь мир. Здесь есть аэропорт, университет и даже исследовательский центр. А еще здесь царит вечная мерзлота, медведи и северное сияние. Обозреватель собрал необычные факты о жизни людей в таких условиях.

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История города: шахты, своя валюта и не покорение ни одной власти

Город назвали в честь его основателя – Джона Манро Лонгьира, который в 1906 году заложил здесь первую угольную шахту. В течение десяти лет он развивал бизнес, пока не продал компанию и по факту все поселения крупному норвежскому предприятию Store Norske. Интересно, что долгое время здесь не действовали законы страны, ходила своя валюта, а полную власть имел председатель фирмы.

Поселение быстро разрасталось на фоне увеличения объемов добычи угля. Однако во время второй мировой Лонгьер полностью разрушили обстрелом с военных кораблей. Тогда людей эвакуировали в Британию, но сразу после окончания боевых действий все вернулись к привычной жизни.

Город отстроили, открыли школу, магазин и библиотеку. Поскольку компания еще владела поселением, то все делала только для увеличения объемов добычи ископаемых. Количество шахт быстро увеличивалось, норвежцы переезжали в Лонгьер и перевозили сюда свои семьи.

Власть страны была недовольна существованием "автономного" региона, который ей полностью не подчинялся. Поэтому в 1980 году город перешел под руководство государства. С тех пор здесь началось быстрое развитие. Открыли университет, исследовательскую станцию, аэропорт. Начали отстраивать гостиницы и рестораны, продвигать туристическую сферу. В поселении даже появился человек, отвечающий за покраску домов в подходящие цвета.

Медведи и курсы стрельбы

Несмотря на быстрое осовременивание Лонгьира, его настоящими хозяевами всегда были белые медведи. Их можно встретить по всему острову. Животных не отпугивает город, они свободно гуляют по его улицам в поиске пищи. К сожалению, иногда в людях они видят источник питания или опасности и нападают. Поэтому практически все местные с подросткового возраста начинают носить оружие. С ружьем можно ходить даже в учебные заведения, где на первом курсе проходят подготовку по стрельбе как парни, так и девушки.

Заходить с оружием запрещено в некоторых магазинах или развлекательных заведениях. На эти случаи предусмотрены специальные камеры хранения, где можно оставить пистолет. Но владельцы таких мест всегда сохраняют внимание и ставят на вход охрану, чтобы медведь случайно не смог пробраться внутрь.

Странные законы, в которых есть смысл

На законодательном уровне в Лонгьере нельзя умирать. В случаях, когда человек попал в несчастный случай или смертельно заболел, его обязаны перевезти на материковую Норвегию за счет местных властей. Если так случилось, что местный житель лишился жизни на территории города, его все равно переправят в другую часть страны.

Это совсем не странная прихоть, а требование реальности. На острове царит вечная мерзлота. В таких условиях погребение невозможно, ведь тело будет сохранять долгое время первоначальный вид. Это привлекает внимание хищников, которые наполняют регион и может привести к увеличению количества нападений. Так что кладбища в городе нет.

В остальном жизнь местных не сильно отличается. Они ходят на работу, ездят в путешествия, заводят семьи и строят планы на будущее. Правда, здесь практически всегда холодно, много снега и зверей. Но именно это и привлекает туристов, мечтающих отдохнуть среди северных пейзажей.

Ранее OBOZREVATEL писал, где можно увидеть северное сияние.