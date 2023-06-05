Горные курорты для летнего отдыха: где найти лучшие пейзажи

Зачем ехать в горы летом? Этот абсолютно логичный на первый взгляд вопрос возникает у многих туристов. А мы ответим: ради пеших прогулок, поразительных пейзажей, прозрачных озер, водопадов и тишины. Лучше всего для этого подойдут горные европейские курорты.

Видео дня

Татры (Польша)

Этот горный массив обожают туристы. Он идеально подходит для пеших прогулок, поскольку имеет как простые, так и очень сложные маршруты. Все они пролегают посреди невероятно красивой природы.

Кстати, здесь находится "близнец" украинского Синевира – польский Морской глаз. Со всех сторон этот удивительный водоем окружен лесами и горами, а вода в ней холодная даже летом.

Если вы любите активный отдых, то в Татрах вас ждут конные прогулки, альпинизм, скалолазание, велотуризм и парапланеризм. Кроме того, здесь есть много пещер, по которым можно прогуляться. Но советуем для этого нанять гида, чтобы не заблудиться в подземельях.

Поклонникам спокойного отдыха здесь предлагают спа-процедуры, оздоровительные комплексы и спокойные прогулки по национальному парку.

Маттерхорн (Швейцария)

Швейцарские Альпы популярны среди туристов в любое время года. И среди них выделяется гора Маттерхорн, у которой ежегодно фотографируются сотни тысяч туристов. Что в ней такого особенного? Во первых – это практически идеально правильная треугольная форма. А еще ее вершина постоянно покрыта снежной шапкой, даже в жаркое лето.

Поход на эту гору – один из самых живописных в мире. Он пролегает через зеленые поляны и леса, откуда открывается вид на Альпы. Длиться он от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от программы, которую вы выберете.

У подножия Маттернхорна расположен поселок Церматт. Здесь вы найдете уютные коттеджи, небольшие отели, рестораны с местной кухней, бани и сауны.

Гроссглокнер (Австрия)

Этот горный массив местные жители прозвали "крышей Австрии". Дело в том, что самая высокая в стране гора – Гросглокнер – окружена 266 небольшими пиками. Издалека это напоминает какую-то шляпку.

Здесь можно найти много развлечений для всей семьи: прокатиться на квадроциклах или горных велосипедах, пройтись Национальным парком Высокий Тауэрн, отправиться в многодневный поход. Кроме того, в этом регионе очень много спа-центров, в которых можно отдохнуть душой и телом.

Если вы рискнете забраться на высокогорную альпийскую дорогу, то сможете посетить туристический центр "Вершина кайзера Франца Йозефа" с кинотеатром и панорамной комнатой, Музей альпийской природы, Высокие ворота и много интересных достопримечательностей.

Шамони-Монблан (Франция)

Шамони – самая высокая гора в Альпах. Сюда приезжают, прежде всего, ради невероятных походов. Маршруты простираются через лужайки, леса и имеют много интересных остановок. Местные горные пути давно стали туристическими, так что рядом с ними работают десятки гостиниц и ресторанов.

Многие иностранцы решают остановиться рядом с Монбланом даже не ради активного отдыха. Они поселяются в живописном городе Монблан, пробуют вкусные деликатесы, посещают музеи, концертные залы и дегустируют настоящее французское вино. И все это с видом на высокие горы.

Доломиты (Италия)

Доломитовые Альпы, расположенные на юге Италии, могут поразить своей красотой любого. Это живописный уголок среди заповедной зоны пользуется невероятной популярностью среди туристов.

Это направление предлагает сразу несколько видов отдыха. Самый популярный из них – однодневная поездка в горы от города Больцано. За это время туристов проводят самым простым пешеходным маршрутом, где размещено много достопримечательностей и сувенирных магазинов.

Еще один вариант – проехаться по кольцевой 20-километровой дороге с прекрасными видами. Это очень увлекательный опыт.

И, конечно же, здесь есть много более тяжелых маршрутов для любителей пеших прогулок и походов.

Пиренеи (Франция)

Этот горный хребет настолько длинный, что заполняет весь путь от Средиземного моря до Атлантического океана. Если вы отправитесь в поход по Пиренеям, то сможете посетить много аутентичных городков с тысячелетней историей.

Но это еще не всё. Именно среди этих гор расположено одно из величайших природных чудес планеты – водопад Гаварни. Только ради него стоит отправиться в это удивительное путешествие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших пляжных курортах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!