Гигантская волна-убийца смыла туристов и шезлонги на пляже в Бразилии. Видео

Туристов, отдыхавших на пляже Леблон в Бразилии, накрыло огромной волной. Мощный поток воды смыл с берега не только людей, но и шезлонги и зонтики.

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В день инцидента над Атлантическим океаном пронесся шторм, повлекший непогоду возле Рио-де-Жанейро, пишет The Sun. Гигантская волна, высотой более трех метров, застала отдыхающих врасплох. Кадры разрушительного стихийного бедствия опубликовал один из пользователей X.

Подобные явления на побережьях называются "sneaker wave" или "волны-убийцы". Они возникают в результате мощных штормов, которые могут происходить в сотнях километров от пляжа.

"Sneaker waves – потенциально смертоносные волны, поднимающиеся над уровнем суши значительно выше, чем этого ожидают, – сообщили в национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, – Маленькие волны могут появиться на 10-20 минут перед ударом "волны -убийцы". Она может легко занести отдыхающих в океан".

На опубликованном видеоматериале видно, что туристы спокойно загорали на пляже, не ожидая коварного природного явления. Мощный поток воды сносил все на своем пути.

Представитель метеорологического агентства Aemet Микель Гили объяснил, что инцидент произошел из-за резкого изменения атмосферного давления: "Колебание давления влияет на уровень моря. Когда давление растет, вода в море падает; если давление падает – море поднимается".

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