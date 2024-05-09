Как после апокалипсиса. В сети показали видео с популярного курорта в Крыму, где побывали российские военные

Русскоязычный блогер показал ныне оккупированный поселок Николаевка в Симферопольском районе Автономной Республики Крым, где перед этим побывали российские военные. Когда-то привлекательное туристическое место превратилось в заброшенные руины, где вокруг нет ни одной живой души.

Сам автор видео назвал современную Николаевку "похожей на Чернобыль", ведь прибрежная инфраструктура, пляжи и навесы выглядели как после апокалипсиса. Видео опубликовал один из крымских пабликов.

В открытых источниках говорится, что ранее в Николаевке было 23 базы отдыха, 8 пансионатов, Дом культуры, церковь, школа и детсад. Сейчас это место заброшенное, усеяное мешками, мусором и руинами каменных построек.

Раньше туризм в Николаевке приносил прибыль ее жителям. Сейчас бывшие кафе с украинской символикой забросили, а базы отдыха оказались непригодны для жизни.

"Такое ощущение, будто я сейчас в Чернобыле где-то. Это Николаевка! Я так понял, здесь даже военные были", – сказал автор видео.

Сообщается, что всего в 13 километрах оттуда расположился полк РФ, а в 20 – аэродром Кача.

Как писал OBOZ.UA ранее, курортный сезон в Крыму под угрозой срыва, а пансионаты могут закрыться уже в июне. Россияне боятся ехать на оккупированный остров даже бесплатно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!