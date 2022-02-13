Гид из Африки рассказал, как оказался в гигантской пасти бегемота: я был похож на шашлык

Владелец туристической фирмы в Зимбабве и бывший проводник реки Замбези Пол Темплер во время сафари на каноэ в 1996 году попал в гигантскую пасть бегемота, который пытался его проглотить. Гиду чудом удалось спастись, но он получил пожизненную травму – лишился левой руки. Кроме того, у пострадавшего было 38 серьезных колотых ран.

Как рассказал мужчина Daily Star, тогда он был похож на "шашлык". По словам Темплера, его группа совершала тихое путешествие, однако наткнулась на стадо бегемотов. Обитатели реки разгневались и сбросили его друга с каноэ.

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В это время гид отправил своих клиентов на ближайший берег, а сам попытался спасти товарища, однако попал между бивни зверя.

"Выше пояса я не сухой, но и не мокрый – у меня свободна одна рука, и я чувствую щетину на морде бегемота. Так что теперь я знаю, где нахожусь", – поделился проводник.

Темплер рассказал, что до сих пор помнит, как изо рта бегемота пахло тухлым яйцом. Освободиться ему удалось, держась за бивни и бесконечно выворачиваясь. Но зверь снова догнал гида, подбросив его в воздух.

"Поскольку бивни бегемота пронзали меня, я понял, что если держаться за них, то моя плоть не будет так сильно рваться", – добавил Темплер.

Мужчине удалось вырваться и во второй раз – бегемот его выплюнул, однако состояние было ужасным – оторваны обе руки, прокол легкого и множество других порезов на теле.

"Я был похож на шашлык", – сказал Темплер.

К счастью, медики успешно выполнили свою работу, он полностью выздоровел, хотя и остался без одной руки, которую пришлось ампутировать. Сейчас мужчина выступает с мотивационными спикерами, рассказывая об атаке бегемота.

Кроме того, Темплер вернулся к гребле на каноэ и однажды снова встретился со своим врагом.

"Кажется, я видел бегемота еще раз. Мои товарищи-проводники сказали мне, что я кричал так громко, что это испугало животное", – признался гид.

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