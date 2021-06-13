Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран
Немецкое Министерство иностранных дел "выбросило" Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавируса. Итак, украинцы теперь снова смогут свободно путешествовать в Германию.
Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI). Их обновили еще в конце этой рабочей недели, но они вступили с 00:00 воскресенья, 13 июня.
В общем государства и территории мира по-прежнему разделены на зоны четырех категории:
новых вариантов вируса;
с высокой заболеваемостью;
простого риска;
те, которые в настоящее время больше не считаются зонами простого риска.
Отмечается, что с момента последнего изменения список стран, которые считались особо опасными зонами из-за распространения более заразных вариантов COVID-19 (первая категория), не расширился. А в перечень тех, которые больше не являются опасной зоной, кроме Украины вошли еще 18 стран.
Районы с особенно большим риском заражения (из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди наcеления):
Малайзия;
Монголия;
Намибия;
Шри-Ланка.
Зоны с повышенным риском заражения COVID-19:
Грузия;
Катар;
Мексика;
Португалия;
Испания.
Регионы, которые больше не считаются зонами риска:
Армения;
Азербайджан;
Босния и Герцеговина;
Греция;
Канада;
Косово;
Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);
Ливан;
Молдова;
Черногория;
Северная Македония;
Норвегия;
Австрия;
Португалия;
Швейцария;
Сербия;
Украина;
США;
Кипр.
Примечательно, что соответствующее решение правительство Германии приняло спустя более года закрытых для туристов границ. Прибывающие наземным путем из стран последней категории будут освобождены от обязательного карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодня в Украине подтверждено 2 223 558 всех случаев COVID-19, их которых 857 выявили за прошлые сутки. Жертвами болезни стали уже 51 679 украинцев, но 2 127 337 ее преодолели. Активными больными являются около 45 тысяч граждан.