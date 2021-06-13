Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран

Немецкое Министерство иностранных дел "выбросило" Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавируса. Итак, украинцы теперь снова смогут свободно путешествовать в Германию.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI). Их обновили еще в конце этой рабочей недели, но они вступили с 00:00 воскресенья, 13 июня.

В общем государства и территории мира по-прежнему разделены на зоны четырех категории:

новых вариантов вируса;

с высокой заболеваемостью;

простого риска;

те, которые в настоящее время больше не считаются зонами простого риска.

Отмечается, что с момента последнего изменения список стран, которые считались особо опасными зонами из-за распространения более заразных вариантов COVID-19 (первая категория), не расширился. А в перечень тех, которые больше не являются опасной зоной, кроме Украины вошли еще 18 стран.

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Районы с особенно большим риском заражения (из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди наcеления):

Малайзия;

Монголия;

Намибия;

Шри-Ланка.

Зоны с повышенным риском заражения COVID-19:

Грузия;

Катар;

Мексика;

Португалия;

Испания.

Регионы, которые больше не считаются зонами риска:

Армения;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Греция;

Канада;

Косово;

Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);

Ливан;

Молдова;

Черногория;

Северная Македония;

Норвегия;

Австрия;

Португалия;

Швейцария;

Сербия;

Украина;

США;

Кипр.

Примечательно, что соответствующее решение правительство Германии приняло спустя более года закрытых для туристов границ. Прибывающие наземным путем из стран последней категории будут освобождены от обязательного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодня в Украине подтверждено 2 223 558 всех случаев COVID-19, их которых 857 выявили за прошлые сутки. Жертвами болезни стали уже 51 679 украинцев, но 2 127 337 ее преодолели. Активными больными являются около 45 тысяч граждан.