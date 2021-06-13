Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран

Марина Лисничук
Марина Лисничук
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Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран

Немецкое Министерство иностранных дел "выбросило" Украину и ряд других государств из списка регионов с высоким риском заражения коронавируса. Итак, украинцы теперь снова смогут свободно путешествовать в Германию.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI). Их обновили еще в конце этой рабочей недели, но они вступили с 00:00 воскресенья, 13 июня.

В общем государства и территории мира по-прежнему разделены на зоны четырех категории:

  • новых вариантов вируса;

  • с высокой заболеваемостью;

  • простого риска;

  • те, которые в настоящее время больше не считаются зонами простого риска.

Отмечается, что с момента последнего изменения список стран, которые считались особо опасными зонами из-за распространения более заразных вариантов COVID-19 (первая категория), не расширился. А в перечень тех, которые больше не являются опасной зоной, кроме Украины вошли еще 18 стран.

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Районы с особенно большим риском заражения (из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди наcеления):

  • Малайзия;

  • Монголия;

  • Намибия;

  • Шри-Ланка.

Зоны с повышенным риском заражения COVID-19:

  • Грузия;

  • Катар;

  • Мексика;

  • Португалия;

  • Испания.

Украина больше не считается зоной риска из-за COVID-19

Регионы, которые больше не считаются зонами риска:

  • Армения;

  • Азербайджан;

  • Босния и Герцеговина;

  • Греция;

  • Канада;

  • Косово;

  • Хорватия (за исключением округов Медимурье и Вараждин);

  • Ливан;

  • Молдова;

  • Черногория;

  • Северная Македония;

  • Норвегия;

  • Австрия;

  • Португалия;

  • Швейцария;

  • Сербия;

  • Украина;

  • США;

  • Кипр.

Примечательно, что соответствующее решение правительство Германии приняло спустя более года закрытых для туристов границ. Прибывающие наземным путем из стран последней категории будут освобождены от обязательного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодня в Украине подтверждено 2 223 558 всех случаев COVID-19, их которых 857 выявили за прошлые сутки. Жертвами болезни стали уже 51 679 украинцев, но 2 127 337 ее преодолели. Активными больными являются около 45 тысяч граждан.

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