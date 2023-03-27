Где весной открывается пляжный сезон

За зиму мы успели заскучать за морем, пляжем и теплыми днями. Конечно, были варианты элитного островного отдыха, но их себе могут позволить далеко не все. OBOZREVATEL собрал 5 направлений, открывающих сезон уже весной.

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Маврикий (март)

Небольшое островное государство славится тем, что здесь хорошая погода держится круглый год. Позагорать на побережье Индийского океана можно в любое время. Но именно в начале марта заканчивается затяжной сезон дождей и преобладают солнечные дни. Это значит, что пляжи снова покрываются шезлонгами и туристы массово возвращаются на курорт.

Еще одно преимущество отдыха в это время – это понижение температуры воздуха. Если зимой она составляла более 35 градусов выше нуля, весной столбик термометра в среднем показывает +27. Вода прогревается до отметки +25.

Египет (апрель)

Пляжный сезон в Египте на Красном море стартует в апреле, а на Средиземном – в начале мая. Цены в этот период значительно ниже, чем в декабре и январе. Туристов еще не слишком много, а температура воды и воздуха уже достаточно высока: примерно 28 и 24 градуса тепла соответственно.

Единственный неприятный момент – это периодические песчаные бури. Они могут начаться весной внезапно и продолжаться до нескольких дней. Для того чтобы избежать шквального ветра, следует выбирать направления, которые находятся в тихих гаванях.

Марокко (конец апреля)

Эта страна весной идеально подходит для тех, кто плохо переносит жару. Днем температура здесь достигает 26 градусов тепла, а вода прогревается до +18. Первой пляжный сезон открывает бухта Агадира, куда уже в конце апреля приезжают туристы.

Наибольшей популярностью пользуется город Марракеш, где можно не только поваляться на пляже, но и посетить кучу интересных экскурсий и погулять по паркам и национальным заповедникам.

Турция (май)

С майскими праздниками в Турции открывается пляжный сезон. В это время на курортах страны еще не слишком жарко, но солнце уже припекает. Днем температура воздуха может достигать 25-27 градусов тепла, а вода в южных регионах прогревается до +22.

В это время встречаются сильные ветры. Поэтому комфортнее всего отдыхать в горных регионах, защищенных от непогоды.

Греция (май)

В мае далеко не во всей Греции открывается сезон. Но пляжи острова Крит постепенно заполняются людьми и к концу месяца сюда приезжает все больше туристов. Погода в это время достаточно комфортна, но еще не слишком теплая. Днем столбик термометра останавливается на отметке +25, вода же прогревается до +20.

Раньше OBOZREVATEL писал, где можно поплавать в море сейчас.