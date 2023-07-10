Это может испортить все: семь 'непростительных' ошибок, которые допускают туристы в Рыме

Столица солнечной и колоритной Италии привлекает путешественников со всего мира своей архитектурой, вкусной кухней и туристическими местами, которые стоит увидеть как минимум раз в жизни. Однако действительно удачным путешествие может сделать заблаговременное планирование и четкий маршрут, основанный на отзывах других туристов и местных жителей.

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Попытка увидеть все и сразу может закончиться неприятностями, а экскурсия не принесет хороших впечатлений. Редакторы сайта Yahoo рассказали о распространенных ошибках во время визитов в самый большой итальянский город (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не покупайте воду

Прогулки по Риму в жару очень истощают, так что неопытные туристы тратят десятки евро на воду в магазине. Однако это совсем ненужная трата, ведь на улицах города есть множество фонтанчиков с очищенной, прохладной питьевой водой, которую можно пить и набирать с собой в бутылки.

Не спешите

Многим путешественникам хочется успеть увидеть самые интересные места в Риме, поэтому они игнорируют отдых и забывают насладиться моментом. Такая спешка может стать причиной истощения, поэтому экскурсия запомнится только торопливыми фото и нервозностью.

Не недооценивайте жару

Итальянское лето – не то же, что жаркие дни в Украине. Не стоит недооценивать палящее солнце в Риме, поскольку солнечный удар или другие проблемы со здоровьем не сделают поездку более приятной. Лучше сделать перерыв в самые жаркие часы или запастись головными уборами, зонтиком и холодными напитками.

Обед возле туристических мест

Не секрет, что владельцы кафе стремятся нажиться на проголодавшихся после очередной экскурсии туристах. Из-за наплыва людей заведение может пренебрегать санитарными нормами, наспех готовить еду и завышать цены. Римляне советуют есть в отдаленных кафе, где можно проникнуться колоритом и насладиться вкусным блюдом.

Короткое путешествие

За несколько дней невозможно исследовать и даже подробно ознакомиться с Римом, считают горожане. Кроме Пантеона, Колизея и Фонтана Треви есть еще много менее известных, но все равно интересных и живописных мест. Если есть возможность задержаться хоть на неделю, ею следует воспользоваться.

Незапланированный визит

Попав в другую страну, следует иметь четкий план действий. Забронированные места для отдыха, билеты на желаемые события, список заведений и расписание транспорта нужно подготовить еще перед приездом, чтобы не тратить время и энергию на хаотические поиски.

Ошибки в рационе

Итальянцы соблюдают несколько правил, когда речь идет о завтраке, обеде и ужине. Например, утром римляне пьют капучино, а после обеда – крепкий кофе. Обед у них начинается в любое время между 13:00 и 15:00, а ужин – не раньше 20:00. Кстати, итальянцы не садятся за пиццу в обеденное время. Чтобы почувствовать на себе итальянскую культуру, следует прислушаться к советам горожан.

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