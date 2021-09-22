Экскурсии, жилье, торг на шопинге: как бюджетно отдохнуть в Турции

В Турции есть все для удачного отдыха: живая культура, релаксовая атмосфера, развитая инфраструктура курортов, яркие пейзажи и архитектура, бережно хранящая историю.

Ежегодно спрос на поездки в эту страну только растет. Поэтому OBOZREVATEL решил узнать, когда именно выгодно лететь в Турцию, какие хитрости помогут торговаться с продавцами и на чем можно сэкономить во время отдыха.

Это необходимо для того, чтобы хотя бы приблизительно знать, на какую сумму стоит рассчитывать во время отпуска в Турции (или в любой другой стране). На сайте "Numbeo" можно бесплатно ознакомиться с актуальной информацией по ценам на проживание, питание, поездки и так далее. Кроме того, эти данные помогут определиться с локацией для отдыха. Ведь если поскролить вниз страницы, можно увидеть сравнительную характеристику цен в разных городах Турции.

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Так вы сэкономите деньги на 50-70%. В мае море еще прохладное, поэтому можно поплавать в бассейне, а основную часть времени выделить на экскурсии по достопримечательностям и прогулки по городу. В конце сентября и в октябре в Турции можно насладиться как морем, так и пляжем.

Места для отдыха:

Высокие цены: Кушадасы, Бодрум, Белек, Фетхие, Сиде.

Средние цены: Мармарис, Кемер, Измир, Анталия.

Низкие цены: в местах в 150 км от Анталии.

Торгуйтесь на рынках Турции. Всегда. Ведь продавцы называют цену товара с учетом того, что покупатели будут стремиться договориться о скидке. Турист может сбить от начальной цены начиная с 30-40% до 60%.

На что стоит обратить внимание?

Турецкие сладости, овощи, фрукты и рыбу выгодно покупать на рынках, за несколько часов до закрытия.

Улыбайтесь продавцу, чтобы показать доброжелательное отношение.

Сбивайте цену постепенно, не торопитесь.

Если продавец говорит, что не может сбить цену, то накрутка составляет около 100%.

Демонстрационно разворачивайтесь и идите, если не получается сбить цену. Так коллега продавца примет ваше предложение о скидках или предложит собственную. Другой сценарий – продавец начнет кричать, что его хотят разорить, а потом согласится на ваш вариант цены.

Планируете купить несколько товаров? Сначала возьмите один, потом сбивайте стоимость. Далее добавьте еще один товар и попросите дополнительную скидку, вы же покупаете больше. Можно взять и третью вещь и действовать по схожему алгоритму.

Пятизвездочный отель в Турции довольно часто не имеет те же условия, что и четырехзвездочные – в Европе. Нет смысла переплачивать, если основное количество времени вы будете гулять по городу, ездить на экскурсии или отдыхать на пляже. Для сна и принятия душа достаточно забронировать трех- или четырехзвездочный отель. И чем дальше жилье будет находиться от пляжа, тем дешевле его арендовать.

В отелях билеты на экскурсии продают с огромной наценкой. Выгодные предложения и широкий ассортимент вы найдете в туристических бюро или магазинах по продаже экскурсий.

Как и в каждой стране, туристам следует избегать рестораны, созданные специально для обслуживания иностранцев. Они, как правило, находятся в центре города или вблизи достопримечательностей. Вам удастся неплохо сэкономить, если будете питаться в отеле, пользуясь обслуживанием по типу "шведский стол" или выбирать заведения, где много местных.