Экскурсии, жилье, торг на шопинге: как бюджетно отдохнуть в Турции

Дария Скуб
Дария Скуб
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Экскурсии, жилье, торг на шопинге: как бюджетно отдохнуть в Турции

В Турции есть все для удачного отдыха: живая культура, релаксовая атмосфера, развитая инфраструктура курортов, яркие пейзажи и архитектура, бережно хранящая историю.

Ежегодно спрос на поездки в эту страну только растет. Поэтому OBOZREVATEL решил узнать, когда именно выгодно лететь в Турцию, какие хитрости помогут торговаться с продавцами и на чем можно сэкономить во время отдыха.

1. Ознакомьтесь со средними показателями цен в Турции

Это необходимо для того, чтобы хотя бы приблизительно знать, на какую сумму стоит рассчитывать во время отпуска в Турции (или в любой другой стране). На сайте "Numbeo" можно бесплатно ознакомиться с актуальной информацией по ценам на проживание, питание, поездки и так далее. Кроме того, эти данные помогут определиться с локацией для отдыха. Ведь если поскролить вниз страницы, можно увидеть сравнительную характеристику цен в разных городах Турции.

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2. Планируйте отпуск в Турцию в мае и с конца сентября

Так вы сэкономите деньги на 50-70%. В мае море еще прохладное, поэтому можно поплавать в бассейне, а основную часть времени выделить на экскурсии по достопримечательностям и прогулки по городу. В конце сентября и в октябре в Турции можно насладиться как морем, так и пляжем.

Места для отдыха:

  • Высокие цены: Кушадасы, Бодрум, Белек, Фетхие, Сиде.

  • Средние цены: Мармарис, Кемер, Измир, Анталия.

  • Низкие цены: в местах в 150 км от Анталии.

Стамбул – крупнейший город Турции и Европы.
3. Запомните хитрости, которые помогут торговаться на рынках Турции

Торгуйтесь на рынках Турции. Всегда. Ведь продавцы называют цену товара с учетом того, что покупатели будут стремиться договориться о скидке. Турист может сбить от начальной цены начиная с 30-40% до 60%.

На что стоит обратить внимание?

  • Турецкие сладости, овощи, фрукты и рыбу выгодно покупать на рынках, за несколько часов до закрытия.

  • Улыбайтесь продавцу, чтобы показать доброжелательное отношение.

  • Сбивайте цену постепенно, не торопитесь.

  • Если продавец говорит, что не может сбить цену, то накрутка составляет около 100%.

  • Демонстрационно разворачивайтесь и идите, если не получается сбить цену. Так коллега продавца примет ваше предложение о скидках или предложит собственную. Другой сценарий – продавец начнет кричать, что его хотят разорить, а потом согласится на ваш вариант цены.

  • Планируете купить несколько товаров? Сначала возьмите один, потом сбивайте стоимость. Далее добавьте еще один товар и попросите дополнительную скидку, вы же покупаете больше. Можно взять и третью вещь и действовать по схожему алгоритму.

Гранд базар (Kapalıçarşı), Турция.
4. Тщательно выбирайте отель

Пятизвездочный отель в Турции довольно часто не имеет те же условия, что и четырехзвездочные – в Европе. Нет смысла переплачивать, если основное количество времени вы будете гулять по городу, ездить на экскурсии или отдыхать на пляже. Для сна и принятия душа достаточно забронировать трех- или четырехзвездочный отель. И чем дальше жилье будет находиться от пляжа, тем дешевле его арендовать.

5. Сравнивайте цены на экскурсии

В отелях билеты на экскурсии продают с огромной наценкой. Выгодные предложения и широкий ассортимент вы найдете в туристических бюро или магазинах по продаже экскурсий.

6. В Турции можно сэкономить и на еде

Как и в каждой стране, туристам следует избегать рестораны, созданные специально для обслуживания иностранцев. Они, как правило, находятся в центре города или вблизи достопримечательностей. Вам удастся неплохо сэкономить, если будете питаться в отеле, пользуясь обслуживанием по типу "шведский стол" или выбирать заведения, где много местных.

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