Едва не похоронила себя заживо: россиянка залезла в гробницу на Кипре и застряла

Туристка из России во время экскурсии в церкви святого Лазаря на Кипре зачем-то забралась в саркофаг и не рассчитав своего телосложения, застряла. Женщину пришлось доставать нескольким людям.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash. "Во время экскурсии в Ларнаке женщина решила потеснить мощи праведного Лазаря и забраться к нему в саркофаг. С головой окунуться в древние таинства не вышло — вторжение заметили гиды", – подписали видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

На кадрах видно, как пожилая россиянка в платке и с маской сидит в саркофаге. Когда решила вылезать, поняла, что не может выбраться оттуда, так как застряла нога. В результате ей помогли несколько человек.

К слову, храм святого Лазаря IX века в Ларнаке носит имя праведника, которого, согласно Евангелию, воскресил Иисус Христос. Он прожил еще три десятилетия и умер на территории современного Кипра в 63 году. Над его гробницей построили храм.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Сиднейских садах в Бате, Великобритания, археологи обнаружили каменный саркофаг, датируемый римскими временами и содержащий два захоронения.