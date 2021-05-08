Дешевая медицина, курорты круглый год и квартиры от €25 тысяч: украинка – о жизни в Болгарии

Украинка София уже 1,5 года проживает в Болгарии, в городе Пловдив. Казалось бы, она не так давно в этой стране, но уже сполна ощутила все прелести и недостатки пребывания в ней.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL эмигрантка рассказала об особенностях медицины, роддомах и садиках. Она также назвала цены на стандартный набор продуктов в супермаркете и поделилась, как сейчас обстоят дела в Болгарии ввиду пандемии коронавируса.

Я родом из Киева. Моего супруга пригласили на работу и мы переехали жить в Болгарию. В Украине нас ничто не держало, поэтому мы решились на поездку. Нам хотелось попробовать что-то новое.

В Пловдиве мы живем уже полтора года. Первый год жизни в этой стране очень хотелось домой, а сейчас уже привыкли.

Здесь очень много россиян, украинцев как-то поменьше. Живут все по-разному, поэтому мне сложно говорить о проблемах эмигрантов, поскольку нам в переезде и оформлении документов очень помогли работодатели.

Есть хорошие специалисты, как и везде, но медицинская система обслуживания, как по мне, немного странная. В Украине мы привыкли к высокому уровню, а вот в Болгарии с этим проблемы. Болгары платят "здравну кассу" – обслуживание у них либо бесплатное, либо за очень небольшие деньги. Дети консультируются бесплатно у личного врача. Если же наблюдаться в частной клинике, тогда прием стоит €20 (665 грн).

В Болгарии можно получить медицинскую страховку, чаще всего ее предоставляют на работе.

В Пловдиве заболевших коронавирусом, как и везде, много. Сам COVID-19 не сильно повлиял на нашу жизнь: в общественных местах нужно носить маску, до 10 часов утра в магазин впускают только пенсионеров. Было и такое, что закрывали два раза все учебные заведения, некоторых сотрудников перевели на удаленную работу. Также надолго закрывали ТЦ и общепит – вот они понесли серьезные убытки.

Своего первого ребенка я родила в Украине, а второго – в Болгарии. Я очень хотела рожать в Украине, где все знакомое, знаешь уже хороших врачей и главное – нет языкового барьера. Тут мне повезло с бригадой и условиями, а врачи в любом месте есть великолепные, а есть и такие, к кому лучше не попадать. Мне оба раза повезло, но психологическое состояние в Болгарии было хуже.

Зарплаты здесь разные и зависят не только от города, но и от профессии. Минимальная – €300 (10 тысяч грн), средняя, насколько я знаю, – €600 (20 тысяч грн).

В среднем мы тратим (семья из 4 человек) €120 (4 тысячи грн) в неделю на продукты. Цены разные, овощи и фрукты на базарах дешевле. Но чаще мы покупаем продукты в ближайшем супермаркете.

молоко €1,15 (40 грн);

масло сливочное €2,5 (83 грн);

яйца 6 шт. €1,5 (50 грн);

хлеб €1 (33 грн);

круассан €0,5 (16 грн);

чай черный €2 (66 грн);

болгарский травяной чай до €1 (33 грн);

хорошая курица – около €5 (166 грн) за 1 кг;

яблоки €1,5 (50 грн) за 1 кг;

картошка €1 (33 грн) за 1 кг.

Садики тут хорошие, практически все, что я видела, с ремонтом и современными площадками. Государственный сад стоит €25-35 (1 тыс. грн) в месяц. Наш ребенок ходит в частный садик, это обходится в €200 (6600 грн) в месяц (в стоимость входит питание). Главное, что никто не просит разные благотворительные взносы.

Пока что я еще знакомлюсь с этой страной. Но болгары очень улыбчивый народ. Они приветливые и добрые. Пожилые люди безумно любят маленьких детей и почти всегда при встрече скажут: "Какие у вас сладкие деточки". А еще они живут совершенно в другом темпе, чем в Украине. У болгар размеренная жизнь, не любят сидеть на работе сверхурочно и никуда не спешат. Нам поначалу было очень сложно к этому привыкнуть, поскольку мы постоянно куда-то бежали.

Для меня в Болгарии тяжелый климат – с мая по октябрь тут стоит ужасная жара. Также в этой стране очень жесткая вода и сложно к ней привыкнуть. В целом, для каждого свои минусы, но спустя год жизни тут могу точно сказать, что плюсов намного больше и переезжать пока не собираемся. Болгария – страна улыбающихся людей.

Купить жилье в Болгарии может каждый желающий. Снять его тоже можно, цены есть на любой кошелек – аренда квартиры от €150 (5 тысяч грн), а купить можно от €25 тысяч (830 тысяч грн), все зависит от дома и места. На побережье много россиян покупают недвижимость для посуточной сдачи.

На поездах не колесила, но автобусы ездят в любом направлении. В городе проезд стоит €0,5 (16 грн), и тут очень доступное такси. В нашем городе перевозят только автобусы и по расписанию. В Украине много частников, а тут вся ставка на городской транспорт.

Во время пляжного сезона оживает побережье, цены на жилье поднимаются, как и в любом курортном городе. А зимой тут процветает горнолыжный курорт – Болгария готова к туристам в любое время года. Кроме того, эта страна богата историческими городами, руинами и просто невероятно красивыми местами.

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