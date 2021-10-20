Цены значительно упали: сколько сейчас стоит отдохнуть на Мальдивах и Занзибаре

В самый разгар осени цены на путевки в экзотический Занзибар и Мальдивские острова рекордно снизились. Теперь гораздо больше туристов могут позволить себе понежиться на белоснежных пляжах после купания в кристально чистом океане.

Чем ближе холод подбирается к нашим границам, тем холоднее становится на соседних курортах, поэтому украинцы ищут выгодные предложения в дальних странах. О ценах на осенний отдых вдвоем рассказывает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цена 6-дневного отпуска в отеле "SEASON PARADISE Guest House" на 2 составляет 57 000 гривен, тогда как ранее отдых в стандартном номере на Мальдивах обходился гораздо дороже. В стоимость путевки входит авиаперелет, питание и пользование частным пляжем.

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Интересно, что другой 4* отель "Lagoon View Maldives" предлагает своим гостям снять номер на 2 за 17 000 гривен и отдыхать у них целую неделю. В стоимость не входит перелет и круглосуточное питание, однако вам подадут завтрак.

Немного дешевле стоят туры с трансфером на остров Занзибар. Так, гостиница "JAMBIANI WHITE SANDS BEACH HOTEL 3 *" предлагает отдых за 44 000 гривен на двоих.

В то время как на сайте Booking отель "Kapengaro Beach Villas" оценил отдых в бунгало Делюкс всего в 10 000 гривен. Туристам придется только самостоятельно добраться до места.

Также OBOZREVATEL писал, что отдых в Турции значительно подорожал. Это связано с рекордной инфляцией, которую страна понесла в 2021 году.