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Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Карина Вишнякова
Места
3 минуты
1,8 т.
Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Афины, столица Греции, были названы лучшим местом в Европе для туристов в 2023 году, благодаря доступным ценам. Город поражает низкой стоимостью гостиниц, что не превышает 110 долларов (4,5 тысячи гривен), дешевым пивом и вином, многими активностями для фанатов истории и любящих клубную жизнь.

Об этом сообщает издание Daily Star. Исторический город наполнен невероятными достопримечательностями, а также едой и напитками, которыми можно полакомиться, не потратив при этом весь свой бюджет.

Исследование, проведенное Holiday Cars, анализировало среднюю цену ряда услуг, которыми чаще всего пользуются во время отпуска. В список попали: чашка кофе, бутылка пива в баре, безалкогольный коктейль, бокал вина, трехразовый обед на двоих и возвращение автобусом в аэропорт.

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Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Специалисты также подсчитали стоимость 48 часов проездной карты, обзорной автобусной экскурсии, самых популярных достопримечательностей, лучшего музея, художественной галереи и стоимость двух ночей в трехзвездочном отеле на период выходных. Затем они определили, какие города наиболее выгодны, и связали это с культурными, историческими, гастрономическими аспектами.

Все это позволило определить лучшее место для отдыхающих в Европе. Афины заняли первое место. Город трещит по швам от достопримечательностей: от храма Зевса Олимпийского до древней Афинской агоры и Акрополя. Вход в Акрополь, одну из самых известных достопримечательностей, стоит довольно дорого – около 800 гривен. Впрочем, вы можете часами исследовать древние руины и любоваться панорамой древнего города.

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

К тому же, хотя некоторые достопримечательности имеют недешевую стоимость, это компенсируется самой доступной едой и жильем. Афины – город, где можно найти самый дешевый ужин из трех блюд на двух человек, включая домашнее вино (1700 гривен), автобусную экскурсию по городу (770 гривен) и двухместный номер на выходные в 3-звездной гостинице (около 4 тысяч гривен).

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Общая стоимость выходных в Афинах составила около 9200 гривен. Это учитывая билеты в лучший музей в среднем 380 грн, тогда как художественная галерея стоила 300 грн. Трансфер в аэропорт стоил всего 430 гривен, безалкогольный напиток – 100 гривен, а кофе – 120 гривен.

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

По данным Price of Travel, пиво в местном магазине обойдется вам примерно в 60 грн, а на баре – от 160 до 230 грн. Однако Афины настолько интересны, что посетив их на выходные, вы захотите остаться на дольше.

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Кроме исторических памятников, есть ряд фантастических музеев от Национального археологического до Музея древней Греции. Ищущие чего-то более необычного могут отправиться к римской гробнице в Заре – древнему погребению римлян.

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Библиотека Геннадиум содержит обширную коллекцию книг и рукописей о Древней Греции, а Нумизматический музей – одну из самых больших коллекций монет в мире. Или вы можете прогуляться по стадиону Панафиней, проходя мимо места, где когда-то ходили древние гладиаторы.

Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Те, кто ищет отличный вечерний отдых, могут посетить бар в Syntagma – прекрасное место, где все коктейли вдохновлены "Автостопом по Галактике", включая сиропы и необычные ингредиенты.

Вы также можете попробовать Bios в Керамейкосе, где бар на крыше объединяет кинотеатр, выставочную зону и андеграундный клуб. Вы будете сидеть на пляжных шезлонгах, металлических бочках и скамейках, попивая напитки.

Между тем Speakeasy также в Syntagma скрыт под землей, как тайные бары эпохи запрета. Это стиль 1930-х годов, и здесь много вкусных коктейлей, джаза и свинга.

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