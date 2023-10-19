Дешевое пиво и отели до $110: назван самый доступный город в Европе для отдыха

Афины, столица Греции, были названы лучшим местом в Европе для туристов в 2023 году, благодаря доступным ценам. Город поражает низкой стоимостью гостиниц, что не превышает 110 долларов (4,5 тысячи гривен), дешевым пивом и вином, многими активностями для фанатов истории и любящих клубную жизнь.

Об этом сообщает издание Daily Star. Исторический город наполнен невероятными достопримечательностями, а также едой и напитками, которыми можно полакомиться, не потратив при этом весь свой бюджет.

Исследование, проведенное Holiday Cars, анализировало среднюю цену ряда услуг, которыми чаще всего пользуются во время отпуска. В список попали: чашка кофе, бутылка пива в баре, безалкогольный коктейль, бокал вина, трехразовый обед на двоих и возвращение автобусом в аэропорт.

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Специалисты также подсчитали стоимость 48 часов проездной карты, обзорной автобусной экскурсии, самых популярных достопримечательностей, лучшего музея, художественной галереи и стоимость двух ночей в трехзвездочном отеле на период выходных. Затем они определили, какие города наиболее выгодны, и связали это с культурными, историческими, гастрономическими аспектами.

Все это позволило определить лучшее место для отдыхающих в Европе. Афины заняли первое место. Город трещит по швам от достопримечательностей: от храма Зевса Олимпийского до древней Афинской агоры и Акрополя. Вход в Акрополь, одну из самых известных достопримечательностей, стоит довольно дорого – около 800 гривен. Впрочем, вы можете часами исследовать древние руины и любоваться панорамой древнего города.

К тому же, хотя некоторые достопримечательности имеют недешевую стоимость, это компенсируется самой доступной едой и жильем. Афины – город, где можно найти самый дешевый ужин из трех блюд на двух человек, включая домашнее вино (1700 гривен), автобусную экскурсию по городу (770 гривен) и двухместный номер на выходные в 3-звездной гостинице (около 4 тысяч гривен).

Общая стоимость выходных в Афинах составила около 9200 гривен. Это учитывая билеты в лучший музей в среднем 380 грн, тогда как художественная галерея стоила 300 грн. Трансфер в аэропорт стоил всего 430 гривен, безалкогольный напиток – 100 гривен, а кофе – 120 гривен.

По данным Price of Travel, пиво в местном магазине обойдется вам примерно в 60 грн, а на баре – от 160 до 230 грн. Однако Афины настолько интересны, что посетив их на выходные, вы захотите остаться на дольше.

Кроме исторических памятников, есть ряд фантастических музеев от Национального археологического до Музея древней Греции. Ищущие чего-то более необычного могут отправиться к римской гробнице в Заре – древнему погребению римлян.

Библиотека Геннадиум содержит обширную коллекцию книг и рукописей о Древней Греции, а Нумизматический музей – одну из самых больших коллекций монет в мире. Или вы можете прогуляться по стадиону Панафиней, проходя мимо места, где когда-то ходили древние гладиаторы.

Те, кто ищет отличный вечерний отдых, могут посетить бар в Syntagma – прекрасное место, где все коктейли вдохновлены "Автостопом по Галактике", включая сиропы и необычные ингредиенты.

Вы также можете попробовать Bios в Керамейкосе, где бар на крыше объединяет кинотеатр, выставочную зону и андеграундный клуб. Вы будете сидеть на пляжных шезлонгах, металлических бочках и скамейках, попивая напитки.

Между тем Speakeasy также в Syntagma скрыт под землей, как тайные бары эпохи запрета. Это стиль 1930-х годов, и здесь много вкусных коктейлей, джаза и свинга.

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