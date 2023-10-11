Россияне, из памяти которых постепенно исчезают иностранные бренды из-за наложенных на страну санкций, наконец-то нашли способ покупать качественные вещи, не попадаясь на глаза европейцам. Аналогом шопинга в "загнивающей Европе" стали "туры" по секонд-хендам в Калининграде.

Теперь подержанная одежда и наряды из позапрошлых коллекций – все, что могут позволить себе россияне. Своим лайфхаком туристы поделились с российскими пропаганадистами.

Путешественники, приехавшие отдыхать в Калининград, открыли для себя дешевый способ обновить гардероб – покупать одежду на вес. По их словам, это гораздо дешевле, чем заказывать бренды в РФ из-за границы, ведь магазины в России давно закрыты.

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В секонд-хендах россияне ищут одежду Polo, Diesel, Tommy Hilfiger, Zara и других компаний. Их не волнует, что эти вещи давно неактуальные или подержаные. Россияне радуются, что в секонд-хендах дешевые цены и широкий выбор.

По словам очевидцев, покупатели выходят из магазинов с набитыми сумками, полностью обновляют гардероб и ищут вещи знакомым, ведь это выгоднее, чем устраивать шопинг в Москве.

"Многие туристы накручивают круги по городу, объезжая различные секонд-хенды. Где-то продают на весь. Где-то вещи оцениваются в определенную сумму заранее. Торгуют вещами из США, Канады, Дании. Некоторые практически новые – на них даже висели фирменные бирки. Девушки тщательно изучили все бирки, строки и швы. Это была не паль (подделка – ред). Настоящие оригинальные вещи", – похвастались в РФ.

Россияне відали, что такие "шопинг-туры" в Калининград обходятся им чуть ли не втрое дешевле. Пропагандисты объясняют, что большинство вещей в эти стоки свозят из Ирландии.

Британское качество для покупателей из РФ более привлекательно, чем отечественное, поэтому они искренне рекомендуют своим согражданам отправляться на поиски приличной одежды в секонд-хенды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские туристы в Европе прибегают к позорным проделкам – притворяются украинскими беженцами, чтобы получить бесплатные еду, одежду, деньги или любую другую помощь.

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