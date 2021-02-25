Что категорически нельзя делать на Занзибаре: правила для туристов

Прежде чем отправиться на отдых в Танзанию, следует узнать о правилах, которые существуют в стране Восточной Африки.

Путешественники во время своего отпуска должны помнить об установленных законах поведения, нарушение которых может вызвать серьезные проблемы. Например, если появится в общественном месте в неподобающем виде, то можно получить штраф от 1 до 10 тысяч долларов. Если же нарушения окажутся намного серьезнее – дело может дойти до тюрьмы, пишет "Интурист".

Одежда обязательно должна закрывать колени и пупок, иначе могут возникнуть вопросы. Кроме того, местных жителей нельзя фотографировать, предварительно не спросив у них разрешения. Употреблять наркотики на территории Танзании также категорически запрещено.

"Речь идет о туристах, которые вне территории отеля и пляжа появляются в нетрезвом состоянии при отсутствии одежды, покрывающей большую часть тела. На Занзибаре проживает достаточное количество мусульман, вид полуобнаженных туристов вызывает у них шок", – объяснила пресс-служба "Интуриста".

Как сообщал OBOZREVATEL, Грузия открывает границы для украинцев. Для въезда в страну в обязательном порядке требуется отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, речь идет только о тех, кто пересекает границу на самолете.