Венеция за 1, 3 или 5 дней: что обязательно посмотреть и на что не тратить время

Остановитесь вы в Венеции на 1 или 5 дней – в любом случае, вам будет на что посмотреть. OBOZREVATEL подготовил для вас интересные маршруты по городу на воде.

Однако перед путешествием внимательно изучите правила въезда в Италию. С 11 сентября страна ослабила карантин, но ввела обязательные COVID-паспорта. После того, как ЕС исключила Украину из "зеленого списка", нужно обязательно проверять условия въезда в каждую европейскую страну.

Конечно, за один день все не увидишь. Давайте остановимся на центре Венеции, который собрал все главные достопримечательности вместе.

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Гранд-канал

Каким бы образом вы ни попали в Венецию, вы обязательно окажетесь у Большого канала. Это главная водная улица, длиной в 4 километра. Отсюда начинается настоящая экскурсия, ведь по обе стороны от вас находятся самые красивые достопримечательности. У одной из которых предлагаем выйти.

Площадь Сан-Марко

На центральной площади буквально нет ни одного здания, которое не считалось бы историческим наследием Италии. Однако первое, на что обращаешь внимание, это огромное количество голубей. Они здесь повсюду. Венецианских птиц неоднократно снимали кинорежиссеры, авторы музыкальных клипов и известные операторы. Ведь это невероятно красивое зрелище.

Дворец Дожей

Одно из древнейших сооружений Венеции расположено все на той же площади Сан-Марко. Это королевский Дворец Дожей, построенный еще в 12 веке. Необычная архитектура и уникальная конфигурация здания создают иллюзию, что замок как-будто завис в воздухе.

Собор Святого Марка

В нескольких шагах от дворца Дожей – действующий Собор Святого Марка, в котором хранятся мощи этого святого. Сюда тысячами приезжают паломники, стремящиеся прикоснуться к святыне. Но даже не это главная особенность здания. Туристов поражает невероятный экстерьер сооружения, который сочетает в себе несколько стилей и архитектурных направлений.

Часовая башня Святого Марка

Торре-делль Оролоджо – настоящее название этой башни. Она считается символом итальянского Возрождения, ведь служит идеальным отражением этой эпохи. Башню построили еще в 15 веке по проекту Мауро Кодуччи. Сейчас часы на здании показывают не только время, но и фазу луны и доминирующий знак зодиака.

И, конечно, если вы имеете только 1 день на знакомство с Венецией, то стоит сделать несколько сверхважных дел из нашего перечня "must do":

проехаться по Гранд-каналу на гондоле;

выпить кофе в старом заведении города – "Флориан";

приобрести несколько украшений на одном из десятков блошиных рынков из настоящего венецианского стекла;

поужинать в маленькой траттории с видом на город;

побывать на вапоретто – своеобразном водном "автобусе".

Если у вас целых три дня на прогулки по городу – то вам действительно повезло. Можно увидеть и почувствовать настоящий дух Венеции. Для этого мы расширим перечень обязательных для посещения мест и добавим туда красивые мосты и музеи.

Мост Вздохов

Кажется, здесь должна быть какая-очень романтическая история о влюбленных, которые стояли на этом удивительном мосту, смотрели вдаль и вздыхали. Однако, здесь все гораздо прозаичнее. Он соединяет Дворец дожей, где находится суд, и местные тюрьмы. Поэтому название отражает грусть преступников, которых вели этим барочным творением через канал Рио ди Палацио.

Мост Риальто;

Если вы запланировали признаться в любви на самом старом и красивом мосту Венеции – то не надо. Здесь всегда толкаются толпы туристов, которые хотят пройтись по одному из символов города. Поэтому атмосфера будет не самая интимная. Однако здесь действительно очень интересно. Рядом находятся известный рынок, который имеет такое же название, и старинная церковь Сан-Джакомо ди Риальто.

Церковь Сан-Джакомети

Если мы все равно уже здесь, давайте зайдем в старейшую католическую святыню Венеции. Некоторые историки считают, что ее построили в год основания города. Однако пока еще нет никаких подтверждений этой теории. Одно известно наверняка – ее несколько раз перестраивали, но каждый раз пытались вносить как можно меньше изменений.

Рынок Риальто

Если вы хотите поближе познакомиться с венецианцами – то отправляйтесь на рынок Риальто. Его без преувеличения можно назвать одной из достопримечательностей города. Чего здесь только нет. От продуктов до сувениров, от соков до крепкого алкоголя. Здесь гуляет настоящий местный язык, можно общаться и торговаться.

Приблизительные цены на продукты:

Бутылка вина – 7,75$

Рис (1 кг) – 1,62$

Картофель (1 кг) – 1,3$

Хлеб – 3,35$

Курица (1 кг) – 15,6$

Яйца (10 шт) – 1,6$

Мост Академии

Это место показывает, насколько итальянцы экспрессивны в жизни, но инертны в принятии важных решений. Не все и не всегда, не будем сеять стереотипы. Однако мост Академии через Большой канал задумали построить в 1488 году, а реально это сделали только в 1854 Позже его несколько раз реконструировали. Поэтому нынешний вид значительно отличается от первоначального.

Галерея Академии

Кроме того, что это самый большой и известный Национальный музей в Венеции, он еще и сохраняет весомую коллекцию картин художников местной школы 16-18 веков. Поэтому большинство туристов старается не пропустить это место во время отдыха в городе на воде.

Если времени еще много, а Венеция уже утомила своим ритмом и шумом, то отправляйтесь на острова. Однако не тропические. Город имеет несколько удаленных районов, которые практически живут отдельной, полной красок и эмоций жизнью.

Добраться на острова можно двумя способами: самостоятельно общественным транспортом или в составе экскурсионной группы. Первый вариант значительно дешевле. Он обойдется вам в не более 12$. Но при этом вам придется самому искать достопримечательности и узнавать о них в Интернете. Второй – проще и интереснее, но и дороже. Самая бюджетная поездка с гидом обойдется в 23$. Длится она целый день и охватывает главные острова Венеции.

Остров Сан-Джорджо-Маджоре

Эта территория была заселена еще во времена Римской империи. Здесь массово выращивали виноград и кипарис. А в 10 веке в центре острова построили монастырь бенедиктинцев – последователей старого монашеского ордена католической церкви. Землетрясения неоднократно разрушали здание. Однако его каждый раз возводили вновь, добавляя новые детали, характерные различным эпохам.

Остров Мурано

По факту, это небольшой отдельный городок диаметром полтора километра, который когда-то формально присоединили к Венеции. Изюминка этой местности – яркие домики, расположенные вдоль нескольких каналов. Тут можно погулять пешком. К счастью, остров не такой уж и большой. Однако здесь много интересных достопримечательностей. Среди них – церковь Святого мученика Петра, датированная 15 веком, часовая башня, Palazzo Da Mula – резиденция итальянских аристократов.

Остров Бурано

Здесь, как и на Мурано, повсюду находятся яркие разнообразные домики. Видимо, венецианцам грустно жить в серых помещениях, поэтому они самостоятельно раскрашивают свою жизнь в насыщенные цвета. На этом острове обязательно зайдите в церковь Сан Мартино и погуляйте по Музею Кружева.

Остров Лидо

Это самый новый и современный район Венеции, который очень отличается от всех остальных. Во-первых, здесь практически нет никаких памятников и музеев, однако на Лидо находятся лучшие пляжи города, о которых чаще всего знают только местные.

Дорога (Киев-Венеция-Киев) – 27$

Место в бюджетном хостеле – 16$/ночь

Обед в кафе для местных – 11,6$

Ужин на двоих в ресторане – 25,8$

Вода (0,5 л) – 0,7$

Проезд в общественном транспорте – 1,6$

Прогулка на гондоле – от 29$

Входной билет в Дворец Дожей – 32$

Экскурсия по Гранд-каналу – от 16$

Экскурсия по островам – от 23$

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