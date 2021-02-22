Азовское море превратилось в настоящую "Арктику": впечатляющие фото

В Украине полно мест, которые завораживают своей красотой и загадочностью. Тревел-блогер поделилась невероятными снимками заснеженного природного явления.

Так, на своей странице в Facebook жительница Бердянска Юлия Покас выложила серию фотографий, демонстрирующих белоснежные пейзажи (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Арктика? Нет! Зима на Бердянской косе.

Леденящая красота!", – подписала кадры автор.

Отметим, что Бердянская коса отделяет Бердянский залив от Азовского моря. Она расположена в черте города Бердянск. Также коса относится к части природного Приазовского национального парка. Кроме того, на ее территории можно найти более 350 видов растений. Есть даже такие, которые занесены в Красную книгу.

Что касается фауны, то здесь водится много зверей: зайцы, ежи, ласки, степные коты, куницы, лисицы, кулики, утки, чайки, камышевки, цапли и лебеди. Также в море есть около 70 видов рыб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азовское море покрылось льдом. Северная часть Азовского моря покрылось льдом из-за сильных морозов и штормовых ветров в Украине.