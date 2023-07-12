newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Альбина Панченко
Места
4 минуты
723
С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Отдых – это основа физического и ментального здоровья. К сожалению, уже долгое время большинство украинцев не имеют возможности полноценно восстанавливать силы после длительного рабочего периода. Поэтому туры выходного дня – это отличная возможность дать себе хоть маленькую паузу. Куда же можно уехать на 2 дня?

Видео дня

Карпаты

Казалось бы, что можно успеть увидеть в Карпатах за выходные. Однако многие туроператоры предлагают насыщенные программы для таких поездок. В частности, за это время вы можете подняться на Говерлу или прогуляться по Скалам Довбуша, насладиться пейзажами в Буковеле или посидеть у водопадов, подняться к высокогорным озерам, осуществить сплав по одной из рек или набрать воды в чистом источнике. Конечно, не все сразу. Однако выбор развлечений действительно очень велик.

Если же вы планируете самостоятельно организовать отпуск, то лучше выберите один город и уже оттуда отправляйтесь в разные экскурсии или на прогулки. Однако будьте очень осторожны, ведь даже в хорошую погоду в горах может быть опасно. Если вы не слишком хорошо знаете маршрут, лучше обратитесь за помощью к гидам.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Тернополь

Прекрасный город удивит вас количеством красивых локаций и уютных кафе. Сюда стоит приехать, если вы устали от суетливой жизни, ведь в Тернополе всегда царит спокойная приветливая атмосфера.

Обязательно посетите местное озеро. Современная набережная идеально подходит для размеренной прогулки или утренней пробежки. Недалеко находится парк, в котором всегда много семей с детьми.

Популярностью среди туристов пользуется Тернопольский дворец. Когда-то на его месте находился средневековый замок, но он практически полностью разрушен в 17 веке.

Если вы любите культурный отдых, то посетите Музей политзаключенных. Здесь хранятся уникальные документы и памятки, собранные семьями репрессированных советской властью украинцев.

Не пропустите и местный водопад. Он считается одним из самых красивых в Украине.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Золочевский, Подгорецкий и Олесский замки

Каждый из этих замков сам по себе уникален. Однако вместе они составляют знаменитую "Золотую Подкову Львовщины". Это очень популярный туристический маршрут, который займет у вас целый день. Обзор этих сооружений подарит эстетическое удовольствие. А если вы еще закажете экскурсии, то узнаете много нового об истории этого региона.

Рекомендуем разместиться в одном из отелей неподалеку от замков. Так вы сможете растянуть удовольствие на несколько дней и насладиться местными видами. Если будет достаточно времени, заезжайте во Львов. Летом здесь невероятно красиво.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Кременец

Еще один украинский город, который можно посмотреть за выходные. Здесь каждый может найти для себя что-нибудь интересное: от прогулок по улицам Словацкого или Козубского, на которых каждый дом особенный, до посещения руин Кременецкого замка, вокруг которого веками собирались легенды.

Однако большинство туристов начинают свое знакомство с Кременцем с посещения Иезуитского коллегиума. Это действительно очень красивое сооружение, датируемое 1771 годом. В настоящее время здесь действует областной гуманитарно-педагогический институт им. Т. Шевченко.

Еще одно красивое место, которое стоит вашего внимания, – это парк "Кременецкие горы". Его создали относительно недавно – в 2009 году. Местные пейзажи очаровывают всех посетителей. Неудивительно, что здесь постоянно много людей.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Черновцы

Не зря этот город называют украинским Парижем. Романтические Черновцы способны влюблять в себя с первого взгляда.

Первое, что вы должны увидеть в этом городе – это даже не известный на всю Украину университет, который будто сошел со страниц книг о Гарри Поттере. Это невероятная резиденция митрополитов Буковины и Далмации. К ее строительству были привлечены лучшие австрийские и чешские мастера.

Обязательно прогуляйтесь по тропам парка Юрия Федьковича. Здесь всегда царит какая-то удивительная атмосфера. А еще это одна из любимых локаций местных студентов, ведь рядом расположены корпуса университета и общежития.

Не обойдите вниманием и Театральную площадь. Здесь вы увидите Черновицкий театр имени Ольги Кобылянской, который в свое время высоко оценил писатель Георг Гайнцен.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Залещики

Если вы еще ни разу не были в этом уникальном городке, то пора это исправлять. Залещики – это живописный уголок Тернопольщины, который с трех сторон омывает Днестр. Похоже, что населенный пункт находится на острове, но это не так.

Если вы уже добрались сюда, обязательно посетите Костел Святого Станислава, Цисарско-королевскую военную казарму и Дом староства и суда.

Не забудьте прогуляться по тропам национального парка Днестровский каньон. Это место очаровывает своей красотой.

С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших направлениях Украины для кемпинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!