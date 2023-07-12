С замками и невероятной природой: 6 украинских курортов для отпуска выходного дня

Отдых – это основа физического и ментального здоровья. К сожалению, уже долгое время большинство украинцев не имеют возможности полноценно восстанавливать силы после длительного рабочего периода. Поэтому туры выходного дня – это отличная возможность дать себе хоть маленькую паузу. Куда же можно уехать на 2 дня?

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Карпаты

Казалось бы, что можно успеть увидеть в Карпатах за выходные. Однако многие туроператоры предлагают насыщенные программы для таких поездок. В частности, за это время вы можете подняться на Говерлу или прогуляться по Скалам Довбуша, насладиться пейзажами в Буковеле или посидеть у водопадов, подняться к высокогорным озерам, осуществить сплав по одной из рек или набрать воды в чистом источнике. Конечно, не все сразу. Однако выбор развлечений действительно очень велик.

Если же вы планируете самостоятельно организовать отпуск, то лучше выберите один город и уже оттуда отправляйтесь в разные экскурсии или на прогулки. Однако будьте очень осторожны, ведь даже в хорошую погоду в горах может быть опасно. Если вы не слишком хорошо знаете маршрут, лучше обратитесь за помощью к гидам.

Тернополь

Прекрасный город удивит вас количеством красивых локаций и уютных кафе. Сюда стоит приехать, если вы устали от суетливой жизни, ведь в Тернополе всегда царит спокойная приветливая атмосфера.

Обязательно посетите местное озеро. Современная набережная идеально подходит для размеренной прогулки или утренней пробежки. Недалеко находится парк, в котором всегда много семей с детьми.

Популярностью среди туристов пользуется Тернопольский дворец. Когда-то на его месте находился средневековый замок, но он практически полностью разрушен в 17 веке.

Если вы любите культурный отдых, то посетите Музей политзаключенных. Здесь хранятся уникальные документы и памятки, собранные семьями репрессированных советской властью украинцев.

Не пропустите и местный водопад. Он считается одним из самых красивых в Украине.

Золочевский, Подгорецкий и Олесский замки

Каждый из этих замков сам по себе уникален. Однако вместе они составляют знаменитую "Золотую Подкову Львовщины". Это очень популярный туристический маршрут, который займет у вас целый день. Обзор этих сооружений подарит эстетическое удовольствие. А если вы еще закажете экскурсии, то узнаете много нового об истории этого региона.

Рекомендуем разместиться в одном из отелей неподалеку от замков. Так вы сможете растянуть удовольствие на несколько дней и насладиться местными видами. Если будет достаточно времени, заезжайте во Львов. Летом здесь невероятно красиво.

Кременец

Еще один украинский город, который можно посмотреть за выходные. Здесь каждый может найти для себя что-нибудь интересное: от прогулок по улицам Словацкого или Козубского, на которых каждый дом особенный, до посещения руин Кременецкого замка, вокруг которого веками собирались легенды.

Однако большинство туристов начинают свое знакомство с Кременцем с посещения Иезуитского коллегиума. Это действительно очень красивое сооружение, датируемое 1771 годом. В настоящее время здесь действует областной гуманитарно-педагогический институт им. Т. Шевченко.

Еще одно красивое место, которое стоит вашего внимания, – это парк "Кременецкие горы". Его создали относительно недавно – в 2009 году. Местные пейзажи очаровывают всех посетителей. Неудивительно, что здесь постоянно много людей.

Черновцы

Не зря этот город называют украинским Парижем. Романтические Черновцы способны влюблять в себя с первого взгляда.

Первое, что вы должны увидеть в этом городе – это даже не известный на всю Украину университет, который будто сошел со страниц книг о Гарри Поттере. Это невероятная резиденция митрополитов Буковины и Далмации. К ее строительству были привлечены лучшие австрийские и чешские мастера.

Обязательно прогуляйтесь по тропам парка Юрия Федьковича. Здесь всегда царит какая-то удивительная атмосфера. А еще это одна из любимых локаций местных студентов, ведь рядом расположены корпуса университета и общежития.

Не обойдите вниманием и Театральную площадь. Здесь вы увидите Черновицкий театр имени Ольги Кобылянской, который в свое время высоко оценил писатель Георг Гайнцен.

Залещики

Если вы еще ни разу не были в этом уникальном городке, то пора это исправлять. Залещики – это живописный уголок Тернопольщины, который с трех сторон омывает Днестр. Похоже, что населенный пункт находится на острове, но это не так.

Если вы уже добрались сюда, обязательно посетите Костел Святого Станислава, Цисарско-королевскую военную казарму и Дом староства и суда.

Не забудьте прогуляться по тропам национального парка Днестровский каньон. Это место очаровывает своей красотой.

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