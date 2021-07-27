10 особенностей жизни в Японии, которые раздражают туристов и местных
Солнечная Япония озадачивает своей неординарностью европейских туристов. Специфическая еда, странная одежда и традиции кардинально отличаются от украинских.
OBOZREVATEL собрал 10 бытовых особенностей жизни в Японии. Некоторые привычки раздражают даже местных жителей.
В Японии запрещено громко ходить и говорить в многоквартирном доме
Соседи сообщают в полицию, если в квартире громко ходят или разговаривают. В Японии строят маленькие здания без шумоизоляции, поэтому в доме нужно соблюдать тишину. Люди могут пожаловаться, даже если просто закрывать шкаф или доставать посуду.
Голосовая реклама на улицах в Японии мешает спать
Реклама из громкоговорителя на автомобилях работает круглосуточно. Они ездят по спальным районам и рекламируют все что угодно. Японцам не нравится такая громкая реклама, однако полиция игнорирует обращения граждан.
Во многих японских квартирах нет отопления
В Японии нет центрального отопления, потому что дома часто разрушаются во время землетрясений. Только состоятельные жители устанавливают отопительные котлы. Японцы используют обогреватели, теплые одеяла и постельное белье с подогревом.
Влюбленные встречаются лишь несколько раз в месяц
В Японии считается нормой, если влюбленные встречаются 1-2 раза в месяц. В стране не принято ухаживать за девушками, дарить цветы и платить в ресторане. Также пары не демонстрируют свои чувства на публике и не говорят друг другу комплиментов.
Многие молодые люди являются отшельниками и живут в одиночестве
Хикикомори – люди, которые изолировались от общества по собственному желанию. Они живут с родными в отдельной комнате, им доставляют еду и все необходимые вещи. Некоторые годами не видят людей.
В японских магазинах очень навязчивые продавцы
Туристы жалуются, что в японских магазинах одежды надоедливые консультанты. Продавцы ходят за потенциальными покупателями и пытаются продать вещь. Если человек купил что-то, работник много раз отблагодарит и проведет клиента до выхода.
Сувениры нужно покупать в каждом городе
Японцы удивятся, если турист откажется покупать сувениры. В Японии есть традиция, что из каждого путешествия нужно привезти что-нибудь. Омияге – маленькая мягкая игрушка, сделанная своими руками. Ее чаще всего везут, как подарок родственникам.
В магазинах продают странную детскую литературу
Японцы не считают туалетную тему срамной даже за столом. Дети должны знать, как правильно ходить в туалет, поэтому авторы обожают освещать это в книгах с иллюстрациями.
Японские модницы создают искусственные стандарты красоты
Большинство японцев любят натуральную красоту, редко делают яркий макияж и надевают откровенные наряды. Однако есть женщины, которые превращают свою внешность на кукольную и их субкультуру называют гяру. Их перекроенные лица и ненатуральная внешность раздражает обычных женщин.
Японцы дружат с иностранцами
В Японии модно иметь друга-иностранца, потому что интересно узнать истории из жизни разных стран, а также подтянуть навыки по английскому языку.
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