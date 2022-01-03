10 достопримечательностей архитектуры, которые никак не могут достроить

Яна Сончковская
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Архитекторы не завершили строительство

Известные достопримечательности архитектуры строят веками, а некоторые из них не завершены до сих пор. Туристы привыкли, что недостройки выглядят запущенными и отнюдь не являются визитной карточкой города. Однако многие незавершенные сооружения в мире ежегодно манят глаз миллионы путешественников.

Причиной остановки строительства стал недостаток средств, пожар, смерть владельца или дизайнера. OBOZREVATEL собрал фото знаменитых скульптур, храмов и монументов, которые не успели закончить.

  • Бешеный Конь

10 достопримечательностей архитектуры, которые никак не могут достроить
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Памятник индийскому полководцу по имени Бешеный Конь начали строить в 1948 году. На скале в США в штате Южная Дакота планировали смастерить всадника на коне, но пока удалось вырезать только лицо вождя высотой 26 метров. Однако даже незавершенное сооружение манит глаз туристов.

  • Башня Хасана

В Рабате не достроили башню.

Фундамент башни Хасана был заложен еще в 1195 году в столице Марокко – Рабат. Предполагалось, что она станет самым высоким сооружением в мире – 86 метров. Однако после смерти архитектора строительство обанкротилось, и башня до сих пор в недостроенном состоянии. Сейчас высота здания – 40 метров.

  • Эдинбургский Парфенон

В Эдинбурге не достроили памятник погибшим военным

Национальный монумент в Эдинбурге называют Эдинбургским Парфеноном. Его начали строить в честь погибших шотландских солдат в войне с Наполеоном. Памятник должен был быть точной копией Парфенона, расположенного в Афинах. Проект зародился в 1820 году, но не закончили стройку из-за нехватки средств.

  • Отель Рюген

В КНДР недостроили гостиницу-пирамиду

В столице Северной Кореи построили отель Рюген в форме пирамиды, в которой 105 этажей и более 3 тысяч комнат. Это единственная в мире гостиница, где более ста этажей. Строительство началось в 1987 году, однако до сих пор туда не заселился ни один турист. Из-за технических проблем и кризиса в КНДР отель не могут достроить.

  • Собор Святого Иоанна Богослова

В Нью-Йорке есть недостроенный собор

Угловой камень Собор Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке заложили еще в 1892 году, а первую службу провели в 1899 году. Впервые строительство прервала Вторая мировая война, а затем экономический кризис в 1990-х годах. В начале 2000-х произошел пожар, разрушивший половину здания. До сих пор не восстановили элементы оригинального дизайна и башни.

  • Пагода Мингун

Король не достроил сооружение

Поселок Мингун находится в республике Мьянма в Азии. В XVIII веке там начали строить памятник архитектуры, который должен был быть самым большим в мире. В то время сооружение не пользовалось популярностью среди местных, поскольку король Бодавпайя привлек к труду рабов. Достопримечательность до сих пор не достроили из-за предрассудков вождя, который считал, что умрет после завершения строительства. Огромная трещина, которую можно увидеть сегодня – результат землетрясения XIX века.

  • Каса Лома

Дворец в Торонто недостроен.

Имение Каса Лома построено сэром Генри Пелатом в 1911—1914 годах в Канаде в столице Торонто. Как только у застройщика кончились деньги – процесс прекратили, и сооружение продали. Сейчас там расположен музей винтовок, однако третий этаж остается недостроенным.

  • Вестминстерский собор

Римско-католическая церковь в Лондоне до сих пор недостроена.

В Лондоне Вестминстерский собор начали строить в 1895 году. Снаружи он выглядит потрясающе, и мало кто заметит неточности. Известный архитектор Джон Фрэнсис Бентли придумал необычную мозаику внутри, но не смог до конца украсить храм, потому что умер. Реставрация продолжается до сих пор.

  • Та-Кео

Та-Кео в Камбодже все еще строят

Храм-гору в форме пирамиды Та-Кео в Камбодже начали строить еще в XI веке. Однако строительство до сих пор продолжается. Постройку считают проклятой, потому что туда несколько раз ударяла молния. Ступенчатую гору ежегодно посещают тысячи туристов.

  • Национальный дворец Ажуда

Национальный дворец Ажуда до сих пор не достроили

В Лиссабоне в 1802 году был построен дворец Ажуда. Сооружение считается национальным памятником Португалии, однако строительство не завершили. Западное крыло так и не было достроено, но остальные части дворца служат публичным музеем.

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