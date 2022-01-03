10 достопримечательностей архитектуры, которые никак не могут достроить

Известные достопримечательности архитектуры строят веками, а некоторые из них не завершены до сих пор. Туристы привыкли, что недостройки выглядят запущенными и отнюдь не являются визитной карточкой города. Однако многие незавершенные сооружения в мире ежегодно манят глаз миллионы путешественников.

Причиной остановки строительства стал недостаток средств, пожар, смерть владельца или дизайнера. OBOZREVATEL собрал фото знаменитых скульптур, храмов и монументов, которые не успели закончить.

Бешеный Конь

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Памятник индийскому полководцу по имени Бешеный Конь начали строить в 1948 году. На скале в США в штате Южная Дакота планировали смастерить всадника на коне, но пока удалось вырезать только лицо вождя высотой 26 метров. Однако даже незавершенное сооружение манит глаз туристов.

Башня Хасана

Фундамент башни Хасана был заложен еще в 1195 году в столице Марокко – Рабат. Предполагалось, что она станет самым высоким сооружением в мире – 86 метров. Однако после смерти архитектора строительство обанкротилось, и башня до сих пор в недостроенном состоянии. Сейчас высота здания – 40 метров.

Эдинбургский Парфенон

Национальный монумент в Эдинбурге называют Эдинбургским Парфеноном. Его начали строить в честь погибших шотландских солдат в войне с Наполеоном. Памятник должен был быть точной копией Парфенона, расположенного в Афинах. Проект зародился в 1820 году, но не закончили стройку из-за нехватки средств.

Отель Рюген

В столице Северной Кореи построили отель Рюген в форме пирамиды, в которой 105 этажей и более 3 тысяч комнат. Это единственная в мире гостиница, где более ста этажей. Строительство началось в 1987 году, однако до сих пор туда не заселился ни один турист. Из-за технических проблем и кризиса в КНДР отель не могут достроить.

Собор Святого Иоанна Богослова

Угловой камень Собор Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке заложили еще в 1892 году, а первую службу провели в 1899 году. Впервые строительство прервала Вторая мировая война, а затем экономический кризис в 1990-х годах. В начале 2000-х произошел пожар, разрушивший половину здания. До сих пор не восстановили элементы оригинального дизайна и башни.

Пагода Мингун

Поселок Мингун находится в республике Мьянма в Азии. В XVIII веке там начали строить памятник архитектуры, который должен был быть самым большим в мире. В то время сооружение не пользовалось популярностью среди местных, поскольку король Бодавпайя привлек к труду рабов. Достопримечательность до сих пор не достроили из-за предрассудков вождя, который считал, что умрет после завершения строительства. Огромная трещина, которую можно увидеть сегодня – результат землетрясения XIX века.

Каса Лома

Имение Каса Лома построено сэром Генри Пелатом в 1911—1914 годах в Канаде в столице Торонто. Как только у застройщика кончились деньги – процесс прекратили, и сооружение продали. Сейчас там расположен музей винтовок, однако третий этаж остается недостроенным.

Вестминстерский собор

В Лондоне Вестминстерский собор начали строить в 1895 году. Снаружи он выглядит потрясающе, и мало кто заметит неточности. Известный архитектор Джон Фрэнсис Бентли придумал необычную мозаику внутри, но не смог до конца украсить храм, потому что умер. Реставрация продолжается до сих пор.

Та-Кео

Храм-гору в форме пирамиды Та-Кео в Камбодже начали строить еще в XI веке. Однако строительство до сих пор продолжается. Постройку считают проклятой, потому что туда несколько раз ударяла молния. Ступенчатую гору ежегодно посещают тысячи туристов.

Национальный дворец Ажуда

В Лиссабоне в 1802 году был построен дворец Ажуда. Сооружение считается национальным памятником Португалии, однако строительство не завершили. Западное крыло так и не было достроено, но остальные части дворца служат публичным музеем.

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