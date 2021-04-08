Крым обошел Мальдивы и ОАЭ по стоимости отельного отдыха

Минимальная стоимость отдыха по системе "все включено" в июне в оккупированном Крыму обойдется дороже, чем на Мальдивах, ОАЭ и других экзотических курортах.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, просчитав десятидневный отпуск на двух человек без авиабилетов.

Так, самый доступный вариант размещения в четырехзвездочном отеле предлагает турецкая Анталья – от 12 тысяч гривен, следом идет Куба – от 26,5 тысяч гривен, ОАЭ – от 28 тысяч гривен, Мальдивы – от 55 тысяч гривен, Занзибар – от 72 тысяч гривен и только затем Крым — от 73 тысяч гривен.

Аналогичная ситуация и с ценовой политикой на пятизвездочные отели. Полуостров обошел все предыдущие заграничные курорты, отдохнуть в "пятерке" стоит от 101 тысячи гривен.

Отмечается, что Крым уступил свою позицию из-за нераспространенности отелей такой категории в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр курортов заявил, что туристическая сфера в аннексированном Крыму терпит экономический крах, Россия фактически превратила полуостров в "серую зону".